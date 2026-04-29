Sześć znakomitych lat. Odchodzi trener siatkarskiej rewelacji ligi

Psarras objął zespół w 2020 roku i już w pierwszych wywiadach zapowiadał, że jego celem jest rzucenie wyzwania greckim gigantom z Aten, Pireusu i Salonik. W ciągu sześciu lat pracy doprowadził AONS Milon między innymi do brązowego medalu Volley League, finału Pucharu Grecji oraz ćwierćfinału Pucharu CEV.

"Podczas sześcioletniej kadencji trenera Psarrasa Milon przeżył najbardziej udany okres w swojej nowoczesnej historii. Drużyna na stałe ulokowała się w czołówce ligi oraz zaznaczyła swoją obecność na arenie międzynarodowej. Kluczowymi elementami tego sukcesu było nadanie zespołowi nowej tożsamości, opartej na żelaznej dyscyplinie taktycznej i wprowadzaniu do gry młodych zawodników. Współpraca pomiędzy AONS Milon a szkoleniowcem naznaczona była profesjonalizmem, konsekwencją i wspólną wizją rozwoju. Serdecznie dziękujemy Sakisowi Psarrasowi za jego wkład i życzymy wszystkiego, co najlepsze, w jego dalszej karierze trenerskiej" - czytamy w oświadczeniu klubu.

AONS Milon ukończył fazę zasadniczą bieżącego sezonu na znakomitym 2. miejscu, ustępując jedynie o punkt Panathinaikosowi Ateny. W półfinale fazy play-off ekipa Psarrasa musiała jednak uznać wyższość PAOK-owi Saloniki, przegrywając w serii do trzech zwycięstw 2-3.

"Zielono-Czarni" to dwukrotni mistrzowie Grecji. Oba tytuły wywalczyli jednak kilkadziesiąt lat temu, w 1962 i 1964 roku.