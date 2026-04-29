Tauron Liga siatkarek 2026: Końcowa klasyfikacja

W sezonie 2025/2026 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrały dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczyło awans do play-off.

Tytułu mistrza Polski bronił DevelopRes Rzeszów i to właśnie ta drużyna awansowała do finału, w którym zmierzyła się z PGE Budowlanymi Łódź. W finałowej rywalizacji lepsza okazała się drużyna z Łodzi, która wygrała w serii meczów 3–2 i po raz pierwszy w historii wywalczyły złoty medal.

Brązowy krążek wywalczyła drużyna UNI Opole, która pokonała BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w serii meczów 3–1. To pierwszy w historii medal mistrzostw Polski wywalczony przez siatkarki z Opola.

Z ekstraklasą siatkarek pożegnała się drużyna EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Ten klub był beniaminkiem w obecnym sezonie, przygoda z Tauron Ligą trwała więc tylko rok.

