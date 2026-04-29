Tauron Liga: DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź. Relacja live i wynik na żywo online

Po raz pierwszy od 13 lat piąte spotkanie zadecyduje o mistrzostwie Polski. Rzeszowianki bronią tytułu, jedynego w ich kolekcji, Łodzianki natomiast walczą o pierwszy w historii złoty medal.

Makowski, były selekcjoner Biało-Czerwonych, a obecnie prezes Metalkasu Pałacu Bydgoszcz, stwierdził, że taka zacięta walka o złoto dodaje atrakcyjności Tauron Lidze.

- Skład finalistów nie jest żadnym zaskoczeniem, oba zespoły w przekroju całego sezonu prezentowały się najlepiej. Myślę, że dobrze się stało dla całych rozgrywek, że ta rywalizacja tak się zakończy - na piątym meczu. Nie jestem zdziwiony tym, że Budowlane nie poddają się tak łatwo i toczą równorzędna walkę z DevelopResem. Zdobyły Puchar Polski i na pewno poczuły się pewniejsze, a do tego w półfinale wyeliminowały DevelopRes. Wygrały też w lidze z nimi u siebie - skomentował.

Jego zdaniem Budowlane muszą jednak coś więcej dołożyć, by w końcu wygrać w Rzeszowie.

- Jak widać własne ściany pomagają i to może być decydujący czynnik w tej rywalizacji. Łodzianki jednak przegrały trzy raz w Rzeszowie w tym sezonie, ale może teraz już nieco pewniej czują się w tej hali - podkreślił.

Makowski przyznał, że liderki obu zespołów też różnie radzą sobie na boisku w zależności od lokalizacji meczu.

- Atakująca DevelopResu Taylor Bannister gra dobre mecze u siebie, słabsze na wyjeździe. Podobnie jest z Mają Storck z Budowlanych, która lepiej spisuje się w Łodzi, niż w Rzeszowie. Wynik będzie zależał też od dyspozycji dnia i takiej determinacji. Szanse oceniam 50 na 50 - podkreślił.

PAP