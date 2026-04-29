Tego jeszcze nie było! Gunia i Rajewski powalczą o pas Tuco

Dokładnie 25 listopada 2023 roku po raz pierwszy na sportowych antenach Polsatu fani mogli zobaczyć walkę w formule muay thai w małych rękawicach. Pierwszym pojedynkiem na takich zasadach było starcie Adriana Guni z Karolem Kopryjaniukiem. Zakończyło się ono spektakularnym latającym łokciem frontalnym, tzw. "tomahawkiem".

Dwa i pół roku później, po zorganizowaniu kilkudziesięciu gal, organizacja Tuco postanowiła wprowadzić pas mistrzowski – oczywiście w formule muay thai w małych rękawicach. Na świecie ten rodzaj walki spopularyzowała azjatycka federacja ONE Championship, gdzie walczą najlepsi tajscy bokserzy.



Rzecz jasna pierwszym pretendentem do tytułu mistrzowskiego nie mógł być nikt inny niż Gunia. Jeden z największych talentów polskiego muay thai walczył na wielu galach Tuco, za każdym razem prezentując się w efektywny i efektowny sposób.



Gunia w ciągu ostatnich lat wygrał z takimi rywalami jak Kamil Siemaszko, Gustavo Oliveira, Mert Aslan, Mateusz Rajewski (walka w K-1), Arnaldo Moska czy też Artur Felkner. Ostatni rywal postawił Guni twarde warunki, jednak trzeba zaznaczyć, że zawodnik ze Starachowic wyszedł do walki osłabiony zatruciem pokarmowym.



Pierwotnie rywalem Guni w walce o pas Tuco miał być Oskar Siegert, jednak utytułowanego zawodnika wyeliminowała kontuzja. Zastępstwo jest równie dobre, a w opinii ekspertów – nawet lepsze.



Drugim zawodnikiem, który powalczy o mistrzostwo, będzie Jakub Rajewski, którego największymi osiągnięciami są mistrzostwo świata IFMA w muay thai oraz medal igrzysk europejskich. W tej formule „BydLuck” był również siedmiokrotnym mistrzem Polski.



Ponadto na zawodowstwie walczył na galach Fight Exclusive Night, Envio czy też DSF. Co ważne, swoje umiejętności szlifował zarówno podczas treningów, jak i walk toczonych w Tajlandii.



Pojedynek mistrzowski Guni z Rajewskim odbędzie się na gali Noc MMA 14 w Turku. Będzie to walka wieczoru. Panowie zawalczą na dystansie 4 rund po 3 minuty. Zapowiada się największe starcie w historii organizacji Tuco Promotion.



Muay thai to jeden z najbardziej widowiskowych sportów walki. Jeżeli chodzi o stójkę można w niej używać praktycznie każdej części ciała (poza głową). Dozwolone są uderzenia pięściami, nogami, kolanami i łokciami. Do tego małe rękawice utrudniające szczelną defensywę, powodują że często dochodzi do spektakularnych skończeń.



Gala Noc MMA 14 już 22 maja. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Informacja prasowa