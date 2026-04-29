W Lidze Konferencji wciąż występuje Polak. Oyedele uczestniczy w walce o mistrzostwo

Maxi Oyedele do francuskiego Strasbourga dołączył w lipcu 2025 roku, gdy przeniósł się z Legii Warszawa za około 6 mln euro. Przechodził jako reprezentant Polski i kibice wiązali z tym transferem ogromne nadzieje.

Początki nie były udane. Sezon we Francji rozpoczął na ławce rezerwowych. Dostał tylko 24 minuty w spotkaniu eliminacji Ligi Konferencji przeciwko duńskiemu Brondby. Później nabawił się kontuzji mięśniowej, która na kilka miesięcy wyeliminowała go z treningów i walki o skład.

Do szerokiej kadry Strasbourga Maxi Oyedele wrócił dopiero na przełomie lutego i marca 2026 roku. Stopniowo zaczął walkę o skład, zyskując w oczach trenera. Już 19 marca dostał od niego 18 minut w domowym meczu przeciwko chorwackiej Rijece.

W ćwierćfinale Ligi Konferencji wyjazdowe starcie z Mainz rozpoczął w pierwszym składzie. Grał do 64. minuty, jednak jego zespół przegrał 0:2 i oddalił się od półfinału. Rewanż był prawdziwym popisem Francuzów. U siebie wygrali 4:0. Choć Maxi Oyedele dostał tylko trzy minuty, to jednak ma spore powody do radości. Pozostaje w grze o triumf w Lidze Konferencji.

Kto jest faworytem dwumeczu Rayo Vallecano - Strasbourg?

Przed nami ciekawy półfinał, w którym zmierzą się Rayo Vallecano i Strasbourg. Przed sezonem zespoły te nie były typowane w wąskim gronie faworytów do zwycięstwa w Lidze Konferencji, spisują się jednak znakomicie. Hiszpanie od lat zmagają się z problemami finansowymi i infrastrukturalnymi. Strasbourg z kolei marzy o powrocie do francuskiej czołówki.

Trudno o wskazanie faworyta, a duże znaczenie dla losów tej rywalizacji będzie miał pierwszy mecz rozgrywany 30 kwietnia w Madrycie. Polscy kibice liczą na to, że zobaczą w nim Maxiego Oyedele.

Gdzie oglądać mecz Rayo Vallecano - Strasbourg?

Spotkanie Rayo Vallecano - Strasbourg rozpocznie się w czwartek 30 kwietnia o 21:00 na stadionie Campo de Futbol de Vallecas. Transmisja przeprowadzona zostanie na kanale Polsat Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Kto zbliży się do awansu?

