Wszystko rozstrzygnie się w Londynie! Remis w półfinale Ligi Mistrzów

Jesienią na Emirates Stadium Arsenal pokonał "Los Colchoneros" 4:0 w fazie ligowej Ligi Mistrzów. "Kanonierzy" nadal prowadzą w tabeli Premier League, ale po piętach depcze im Manchester City, który 19 kwietnia wygrał bezpośrednie starcie tych drużyn 2:1. Podopieczni Diego Simeone walczą z kolei o pierwszy od dziesięciu lat awans do finału.

Pierwsza odsłona spotkania przez długi czas nie dostarczała kibicom zbyt wielu emocji. Obie ekipy, zgodnie z przedmeczowymi przewidywaniami, skupiły się przede wszystkim na szczelnej defensywie, a także skutecznie odcinały rywali od klarownych sytuacji strzeleckich. Obraz gry uległ zmianie dopiero w 43. minucie. W polu karnym faulowany był Viktor Gyokeres, a arbiter bez wahania podyktował rzut karny dla gości. Do "jedenastki" podszedł sam poszkodowany i pewnym uderzeniem dał swojej drużynie prowadzenie tuż przed przerwą.

Dziesięć minut po zmianie stron do głosu doszli piłkarze Atletico. Zespół z Madrytu odważniej ruszył pod pole karne rywali i wywalczył rzut karny po tym, jak piłka zagrana w szesnastkę trafiła w rękę Bena White'a. Do ustawionej na jedenastym metrze futbolówki podszedł Julian Alvarez i pewnym uderzeniem doprowadził do wyrównania.

W drugiej parze półfinałowej mierzą się Bayern Monachium oraz Paris Saint-Germain. W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi zespołami, rozegranym na Parc des Princes, lepsi okazali się gospodarze, którzy zwyciężyli 5:4. Rewanżowe starcia półfinałowe zaplanowano na 5 i 6 maja.

Atletico Madryt - Arsenal 1:1 (0:1)

Bramki: Julian Alvarez 56 (rzut karny) - Viktor Gyokeres 44 (rzut karny).

Atletico: Jan Oblak - Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri - Giuliano Simeone (46. Robin Le Normand), Koke, Johnny Cardoso (88. Nahuel Molina), Ademola Lookman - Antoine Griezmann, Julian Alvarez (77. Alex Baena).

Arsenal: David Raya - Benjamin White (86. Cristhian Mosquera), William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapie - Martin Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard (58. Eberechi Eze) - Noni Madueke (68. Bukayo Saka), Viktor Gyokeres (68. Gabriel Jesus), Gabriel Martinelli (68. Leandro Trossard).

Żółta kartka: David Hancko.

Sędziował: Danny Makkelie (Holandia).