Wyjaśniła się przyszłość słynnego siatkarskiego trenera! Tam będzie pracował w przyszłym sezonie

Andrea Gardini (rocznik 1965) w przeszłości był znakomitym siatkarzem, wywalczył m.in. trzy tytuły mistrza świata. Jest członkiem galerii sław - Volleyball Hall of Fame. Jest szkoleniowcem dobrze znanym polskim kibicom. W latach 2011-13 był asystentem selekcjonera reprezentacji Polski Andrei Anastasiego. W PlusLidze prowadził kluby Indykpol AZS Olsztyn (2014-17), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2017-19), Jastrzębski Węgiel (2021-22) i PGE GiEK Skra Bełchatów (2023-24). Wywalczył dwa tytuły mistrza Polski - z ZAKSĄ (2019) i Jastrzębskim Węglem (2021).

Zobacz także: Tomasz Fornal mistrzem Turcji! Ziraat ograł w finale Galatasaray

Po rozstaniu z klubem z Bełchatowa pracował w Grecji, był trenerem Olympiakosu. W grudniu 2025 roku, z powodu słabych wyników, rolę trenera Galatasaray przestał pełnić Umut Cakir. Wówczas włodarze klubu ze Stambułu zatrudnili Gardiniego, który poprowadził zespół do wicemistrzostwa Turcji.

Jak poinformowały tureckie media, zarząd Galatasaray zadecydował, że współpraca z Gardinim będzie kontynuowana w sezonie 2026/27. Rozpoczęto ruchy transferowe, a nowy skład ma być tworzony z myślą o wywalczeniu mistrzostwa kraju.