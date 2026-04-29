Zapadła decyzja! Cztery lata zawieszenia dla piłkarza Chelsea

Angielska Federacja Piłkarska (FA) nałożyła na reprezentanta Ukrainy surową karę zawieszenia po tym, jak w 2024 roku wykryto w jego organizmie środki dopingujące. Pozytywny wynik potwierdziło również badanie próbki "B" w czerwcu ubiegłego roku.

Kara ta wyklucza 25-latka z gry aż do 2028 roku. Zawodnik twierdzi, że nie zażył zabronionych preparatów celowo, dlatego pod koniec lutego złożył odwołanie do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) w Lozannie. Trybunał potwierdził już przyjęcie dokumentów. Mudryk zatrudnił tych samych prawników, którzy wcześniej bronili Paula Pogby.

Sytuacja ta niespodziewanie mocno uderza w finanse Szachtara Donieck. Ukraiński zespół sprzedał swojego wychowanka do Chelsea w styczniu 2023 roku za 70 milionów euro, jednak umowa zawierała też dodatkowe 30 milionów w formie zapisów premiowych.

Dyrektor generalny klubu Serhij Pałkin przyznał otwarcie, że jeśli Mudryk nie będzie grał, klub bezpowrotnie straci te pieniądze.