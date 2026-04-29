Zapadła decyzja ws. dwukrotnego mistrza świata. To tam będzie grał polski siatkarz

Nowakowski to bardzo doświadczony siatkarz. W grudniu skończy 39 lat. Pomimo tego nie myśli jeszcze o zakończeniu kariery. Wręcz przeciwnie - właśnie przedłużył kontrakt.

Jego umowa z gdańskim klubem wygasała wraz z końcem sezonu. Nowy kontrakt wiąże Nowakowskiego z Energą Treflem do końca kampanii 2026/2027.



- Decyzja o przedłużeniu kontraktu nie była trudna. To wszystko dzięki ludziom, którzy mnie wspierają i motywują. Przez to czuję się tutaj jak w domu - powiedział Nowakowski, cytowany w komunikacie klubu.



Środkowy to mistrz świata z 2014 i 2018 roku.



Ważne kontrakty z gdańskim klubem mają: Przemysław Stępień, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk, Moustapha M’Baye, Joe Worsley, Damian Kogut, Voitto Köykkä, Mariusz Schamlewski oraz Damian Schulz.