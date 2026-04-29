Zamieszanie w sprawie Grbicia! Jego agent natychmiast zaprzeczył

Sezon klubowy dobiega końca, lada chwila rozpoczną się zgrupowania poszczególnych reprezentacji. W pierwszej kolejności Polacy wystąpią w turnieju towarzyskim Silesia Cup. Zmierzą się w nim z Serbią (w Sosnowcu) oraz z Ukrainą i Bułgarią (w Katowicach).

Później rozpoczną rywalizację w Lidze Narodów. Zagrają na turniejach w Linyi (10-14 czerwca), Gliwicach (24-28 czerwca) oraz Chicago (15-19 lipca). Po turnieju w Gliwicach, a przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, Polacy mają rozegrać 10 lipca towarzyskie spotkanie z Niemcami w Olsztynie. Imprezą docelową są natomiast mistrzostwa Europy.



Tymczasem włoski portal "Volleyball IT" przekazał zaskakujące doniesienia. Według informacji tego medium, Grbić miałby rzekomo objąć wkrótce Modena Volley - wielki klub z Italii.

Na te pogłoski zareagował już agent Grbicia, Georges Matijasević.

"Zła informacja. Nikola Grbić nie jest nowym trenerem Modeny. Nie toczą się żadne negocjacje. Bardzo zła informacja" - napisał w mediach społecznościowych.



Dziennikarze "Przeglądu Sportowego Onet" skontaktowali się natomiast z samym selekcjonerem.



"Reakcja była zdecydowana. "Nie" – usłyszeliśmy w odpowiedzi" - czytamy w artykule.



Grbić prowadzi reprezentację Polski od 2022 roku. Jego kontrakt obowiązuje do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.