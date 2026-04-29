Zdecydowały rzuty karne! Zwycięstwo Polaków w ostatnim sprawdzianie przed MŚ

Wynik "otworzył" w dziewiątej minucie potężnym uderzeniem Louis Boudon. Potem Francuzi dominowali, dwukrotnie grając w przewadze. Wydawało się, że podwyższenie prowadzenia jest kwestią czasu. Tymczasem, kiedy gospodarze "złapali" trzecia karę - doprowadzili do wyrównania. Patryk Krężołek zakończył rajd z własnej połowy wygranym pojedynkiem sam na sam z francuskim golkiperem.

Gospodarze w drugiej części nie wykorzystali kilku bardzo dobrych okazji do zdobycia gola grając w przewadze, za to wyszli na prowadzenie, kiedy na ławce kar siedział Kamil Wałęga. Znów skuteczna okazała się solowa akcja, tym razem w wykonaniu Jakuba Ślusarczyka. Korzystnego wyniku nie udało się Biało-Czerwonym utrzymać do końca tercji. 25 sekund przed przerwą wyrównał z bliska Mathieu Mony.

Toczona w szybkim tempie, zacięta trzecia odsłona nie przyniosła goli, chociaż oba zespoły miały okazje, by "zamknąć" spotkanie w 60 minutach.

Konieczna była, rozgrywana trzech na trzech, dogrywka, w której Michał Kieler okazał się lepszy w sytuacji "oko w oko" z Guillaume Leclercem i o końcowym wyniku decydowały rzuty karne.

W 14. serii rozstrzygnął je Kamil Wałęga.

Biało-Czerwoni na początek bezpośrednich przygotowań do mistrzostw świata wygrali na wyjeździe dwa sparingi Litwą 3:1 i 3:0, potem w Budapeszcie pokonali Węgrów 4:0, a w rewanżu przegrali z tym zespołem 2:3 po dogrywce. Kolejnym sparingpartnerem była Słowenia. Z tym rywalem Polacy w Tychach przegrali 2:3, a rewanż wygrali 5:2.

Ostatnim sprawdzianem zespołu fińskiego trenera Pekki Tirkkonena było środowe starcie z Francuzami, z którymi biało-czerwoni zagrają też podczas MŚ Dywizji 1A, które w sobotę rozpoczną na lodowisku w Sosnowcu.

Rywalami polskiego zespołu będą kolejno: Ukraina (2 maja), Francja (3), Kazachstan (5), Japonia (7) i Litwa (8). Wszystkie mecze Polaków rozpoczną się o godz. 19.30. Na przyszłoroczne MŚ Elity awansują dwie najlepsze drużyny.

Polska - Francja 3:2 (4:3 - w rzutach karnych)

Bramki: 0:1 Louis Boudon (9), 1:1 Patryk Krężołek (19), 2:1 Jakub Ślusarczyk (34), 2:2 Mathieu Mony (40), decydujący rzut karny - Kamil Wałęga.

Polska: Michał Kieler - Bartłomiej Pociecha, Mateusz Bryk, Patryk Wronka, Dominik Paś, Alan Łyszczarczyk - Kamil Górny, Michał Naróg, Jakub Lewandowski, Kamil Wałęga, Patryk Krężołek - Bartosz Ciura, Jakub Wanacki, Aron Chmielewski, Filip Komorski, Paweł Zygmunt - Patryk Hanzel, Jakub Ślusarczyk, Mateusz Michalski, Mikołaj Syty, Sebastian Brynkus.

Kary: Polska - 8 minut; Francja - 6 minut.

Widzów: 1138.

PAP