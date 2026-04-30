Aleksander Śliwka oficjalnie wraca do PlusLigi

PGE Projekt Warszawa obecnie walczy o brązowy medal z Asseco Resovią Rzeszów. W pierwszym meczu tej rywalizacji doszło do przykrego wydarzenia, kiedy urazu doznał Bartosz Bednorz. Jak się okazało, kontuzja jest dość poważna. Przyjmujący w tym sezonie już nie pojawi się na boisku.

Projekt w tej sytuacji został zmuszony do przeprowadzenia transferu medycznego. Teraz ogłoszono, że do stołecznego klubu dołączy Aleksander Śliwka.

"Chcę wyrazić ogromny szacunek dla Aleksandra Śliwki. Zgodził się wejść do drużyny na najważniejsze spotkania sezonu, w trybie absolutnie awaryjnym. Jego profesjonalizm, pełne zaangażowanie i chęć pomocy zespołowi w tak trudnym momencie pokazują tylko, jak wielkiej klasy jest to sportowiec i człowiek. Cieszymy się, że będziemy mieli go na pokładzie w walce o brązowy medal.” - mówi Piotr Gacek, prezes PGE Projektu Warszawa" - powiedział Piotr Gacek, prezes PGE Projektu Warszawa, w oficjalnym komunikacie klubu.

Śliwka, który ostatnio reprezentował barwy Halkbanku Ankara, w polskiej lidze spędził w sumie 11 sezonów. W tym czasie zakładał koszulki takich zespołów jak: AZS Politechnika Warszawska, Asseco Resovia Rzeszów, Indykpol AZS Olsztyn i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Na swoim koncie ma dwa mistrzostwa Polski i trzy wicemistrzostwa kraju. Zgarnął również cztery Puchary Polski i trzy Superpuchary.

W związku z urazem Bartosza Bednorza, który wykluczył naszego przyjmującego z gry do końca sezonu 2025/2026, do dyspozycji sztabu szkoleniowego będzie kapitan reprezentacji Polski, Aleksander… pic.twitter.com/MapwXhlf5x — PGE Projekt Warszawa (@projektwarszawa) April 30, 2026

Najbliższy mecz o brązowy medal zostanie rozegrany w czwartek 30 kwietnia. Transmisja tego spotkania od godziny 17:00 w Polsacie Sport Extra 2 i od godziny 17:15 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport