Aleksander Śliwka po 743 dniach wrócił do PlusLigi. "Nadal w to nie wierzę"

Aleksander Śliwka ponownie zagrał na parkietach PlusLigi. Kapitan reprezentacji Polski został nowym siatkarzem PGE Projektu Warszawa i niedługo potem wystąpił w meczu z Asseco Resovią Rzeszów o trzecie miejsce w sezonie 2025/2026. - Nadal nie wierzę, że udało się tak szybko załatwić formalności - przyznał doświadczony przyjmujący.

Przypomnijmy - w czwartek Śliwka został nowym siatkarzem Projektu. Był to transfer medyczny po tym, jak poważnego urazu nabawił się Bednorz. Śliwka do niedawna występował w tureckim zespole Halkbank Ankara, sięgając po brązowy medal w sezonie 2025/2026. Czwartkowy występ był dla niego pierwszym meczem w PlusLidze od 743 dni.

 

- Plan jest taki, żeby zdobyć dwa brązowe medale. Zobaczymy, bo Resovia na pewno postawi trudne warunki. Taki jest plan i byłoby to dla mnie coś pięknego na koniec trudnego sezonu. Rozpocząłem od kontuzji, długo wracałem do zdrowia. Byłoby świetnie - przyznał.

 

Projekt wygrał 3:1 i prowadzi 2:0 w rywalizacji do trzech zwycięstw.

 

- Zagraliśmy niezwykle skoncentrowani na swojej grze. Dzięki temu w dwóch pierwszych setach nie pozwoliliśmy Resovii na rozwinięcie skrzydeł. Potem zaczęli ryzykować, Karol Burtyn rozegrał świetnego trzeciego seta. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak w naszej drużynie zagrał Bartosz Firszt - dodał kapitan, komplementując MVP czwartkowego starcia.

 

Transfer medyczny Śliwki został sfinalizowany w błyskawicznym tempie. W czwartek rano został ogłoszony nowym siatkarzem Projektu i kilka godzin później wystąpił w starciu przeciwko Resovii.

 

- Jeszcze nie byłem w Warszawie. Nadal nie wierzę, że udało się tak szybko załatwić formalności - powiedział w rozmowie z Bożeną Pieczko.

 

