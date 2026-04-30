Aleksander Śliwka w składzie polskiego klubu! Kibice od razu to zauważyli

Trwa decydująca faza rywalizacji w PlusLidze. O złoty medal walczą Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin, natomiast na brąz nadal mają nadzieję PGE Projekt Warszawa i Asseco Resovia Rzeszów.

W zespole ze stolicy Polski niedawno doszło do bardzo przykrego wydarzenia. W pierwszym meczu o trzecie miejsce urazu doznał Bartosz Bednorz. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że siatkarz będzie musiał przejść długą rehabilitację, która nie pozwoli mu już wrócić na parkiet w tym sezonie.

W takiej sytuacji PGE Projekt Warszawa zdecydował się na transfer medyczny. W środę Jakub Balcerzak poinformował, że do ekipy znad Wisły ma dołączyć Aleksander Śliwka.

Warszawski klub jeszcze tego oficjalnie nie ogłosił, ale siatkarscy kibice wyłapią każdy szczegół. Jak się bowiem okazuje, Śliwka znalazł się już w kadrze Projektu, która została udostępniona na... stornie internetowej PlusLigi. Przyjmujący, który ostatnio grał w Halkbanku Ankara, będzie występował z numerem "11".

fot. PlusLiga Aleksander Śliwka w składzie PGE Projektu Warszawa na oficjalniej stronie PlusLigi

Polsat Sport