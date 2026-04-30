Aleksander Śliwka wrócił do PlusLigi! Pierwsze momenty w barwach Projektu Warszawa (WIDEO)

Przypomnijmy - w czwartek Śliwka został nowym siatkarzem Projektu. Był to transfer medyczny po tym, jak poważnego urazu nabawił się Bednorz. Śliwka w ostatnim sezonie występował w tureckim zespole Halkbank Ankara.

Tak mają wyglądać składy klubów PlusLigi w sezonie 2026/2027

Jak się okazało, niedługo potem Śliwka znalazł się w kadrze meczowej na drugie spotkanie w ramach rywalizacji o trzecie miejsce w PlusLidze w sezonie 2025/2026.

30-latek pojawił się na parkiecie na początku trzeciego seta. Na dzień dobry niedokładnie przyjął zagrywkę Mateusza Poręby. Niedługo potem zdobył jednak pierwszy punkt w barwach nowego klubu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Ostatecznie Projekt wygrał 3:1 i prowadzi 2:0 w rywalizacji do trzech zwycięstw.

Śliwka, który ostatnio reprezentował barwy Halkbanku Ankara, w polskiej lidze spędził w sumie 11 sezonów. W tym czasie zakładał koszulki takich zespołów jak: AZS Politechnika Warszawska, Asseco Resovia Rzeszów, Indykpol AZS Olsztyn i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Na swoim koncie ma dwa mistrzostwa Polski i trzy wicemistrzostwa kraju. Zgarnął również cztery Puchary Polski i trzy Superpuchary.

Pierwszy punkt Śliwki w barwach Projektu Warszawa:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, Polsat Sport