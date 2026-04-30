Aleksander Śliwka wrócił do PlusLigi! Pierwsze momenty w barwach Projektu Warszawa (WIDEO)
Aleksander Śliwka pojawił się na parkiecie w trakcie meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa. Kapitan reprezentacji Polski trafił do stołecznego klubu na zasadzie transferu medycznego po kontuzji Bartosza Bednorza.
Aleksander Śliwka wrócił do PlusLigi! Przyjmujący wszedł na boisko
Pierwszy punkt Aleksandra Śliwki! Przyjmujący wrócił do PlusLigi
Przypomnijmy - w czwartek Śliwka został nowym siatkarzem Projektu. Był to transfer medyczny po tym, jak poważnego urazu nabawił się Bednorz. Śliwka w ostatnim sezonie występował w tureckim zespole Halkbank Ankara.
Jak się okazało, niedługo potem Śliwka znalazł się w kadrze meczowej na drugie spotkanie w ramach rywalizacji o trzecie miejsce w PlusLidze w sezonie 2025/2026.
30-latek pojawił się na parkiecie na początku trzeciego seta. Na dzień dobry niedokładnie przyjął zagrywkę Mateusza Poręby. Niedługo potem zdobył jednak pierwszy punkt w barwach nowego klubu.
Ostatecznie Projekt wygrał 3:1 i prowadzi 2:0 w rywalizacji do trzech zwycięstw.
Śliwka, który ostatnio reprezentował barwy Halkbanku Ankara, w polskiej lidze spędził w sumie 11 sezonów. W tym czasie zakładał koszulki takich zespołów jak: AZS Politechnika Warszawska, Asseco Resovia Rzeszów, Indykpol AZS Olsztyn i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Na swoim koncie ma dwa mistrzostwa Polski i trzy wicemistrzostwa kraju. Zgarnął również cztery Puchary Polski i trzy Superpuchary.