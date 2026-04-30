Aleksander Śliwka wrócił do PlusLigi! Pierwsze momenty w barwach Projektu Warszawa (WIDEO)

Aleksander Śliwka pojawił się na parkiecie w trakcie meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa. Kapitan reprezentacji Polski trafił do stołecznego klubu na zasadzie transferu medycznego po kontuzji Bartosza Bednorza.

Przypomnijmy - w czwartek Śliwka został nowym siatkarzem Projektu. Był to transfer medyczny po tym, jak poważnego urazu nabawił się Bednorz. Śliwka w ostatnim sezonie występował w tureckim zespole Halkbank Ankara.

 

Tak mają wyglądać składy klubów PlusLigi w sezonie 2026/2027

 

Jak się okazało, niedługo potem Śliwka znalazł się w kadrze meczowej na drugie spotkanie w ramach rywalizacji o trzecie miejsce w PlusLidze w sezonie 2025/2026.

 

30-latek pojawił się na parkiecie na początku trzeciego seta. Na dzień dobry niedokładnie przyjął zagrywkę Mateusza Poręby. Niedługo potem zdobył jednak pierwszy punkt w barwach nowego klubu.

 

Ostatecznie Projekt wygrał 3:1 i prowadzi 2:0 w rywalizacji do trzech zwycięstw.

 

Śliwka, który ostatnio reprezentował barwy Halkbanku Ankara, w polskiej lidze spędził w sumie 11 sezonów. W tym czasie zakładał koszulki takich zespołów jak: AZS Politechnika Warszawska, Asseco Resovia Rzeszów, Indykpol AZS Olsztyn i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Na swoim koncie ma dwa mistrzostwa Polski i trzy wicemistrzostwa kraju. Zgarnął również cztery Puchary Polski i trzy Superpuchary.

Pierwszy punkt Śliwki w barwach Projektu Warszawa:

BS, Polsat Sport
PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Kto na podium MP?
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: TOP 10 akcji Bogdanka LUK Lublin w meczu Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie
Wyrównanie! Emocje w drugim meczu finału PlusLigi

