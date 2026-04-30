Aron Chmielewski przed MŚ Dywizji 1A w Sosnowcu: Cieszę się na te mistrzostwa

Sześć razy grał na mistrzostwach świata, choć w trzech ostatnich turniejach nie wystąpił, bo podobno nie po drodze miał z poprzednim selekcjonerem reprezentacji Polski – Słowakiem Robertem Kalaberem.

Grzegorz Michalewski: Po trzech latach możesz powiedzieć, ze nareszcie wróciłeś do reprezentacji. Brakowało Twojego nazwiska w składzie na trzech ostatnich mistrzowskich turniejach. W naszej kadrze pojawił się nowy selekcjoner, jest nowe rozdania. Nie da się ukryć, że z poprzednim trenerem nie było Ci po drodze…

Aron Chmielewski: Cieszę się, że jestem znowu na kadrze. Często grając w Trzyńcu, niestety sezon był długi i mistrzostwa rozpoczynały się już w kwietniu i finały rozgrywaliśmy w czasie trwania mistrzostw świata niższych dywizji. W tej sytuacji nie miałem jak pojawić się na tych turniejach, aczkolwiek kiedy grałem w Ołomuńcu, to myślałem, że od początku dostanę tę szansę i będę na mistrzostwach. Natomiast tak jak powiedziałeś, być może z byłym trenerem nie miałem po drodze. Ja tego nie wiem, ponieważ nic w cztery oczy mi nie powiedział. Szkoda, bo myślę, że jako mężczyźni powinniśmy sobie wyjaśnić takie sytuacje na bieżąco i wiedzieć na czym stoimy. To już przeszłość, teraz jest nowa karta, nowy trener i jestem wdzięczny, że tutaj jestem i postaram się pomóc w drużynie i zagrać jak najlepiej.

Po wielu latach gry w Czechach i na Słowacji wróciłeś do Polski. Z Zagłębiem Sosnowiec wywalczyłeś medal brązowy, pierwszy zdobyty przez Zagłębie po 36 latach od 36-35 latach. Przed rozpoczęciem sezonu pojawiły się bardzo nieliczne opinie, że przyjechałeś grać do polski żeby odcinać kupony. Patrząc na Twoje statystyki z tego sezonu to widać, że jesteś dalej głodny gry w hokeja.

Tak. Dopóki noszę koszulkę z nazwiskiem, to będę grał jak najlepiej. Jeśli zobaczę, że już nie mam na grę na wysokim poziomie, to zakończę karierę. Jeszcze nie jestem aż tak stary, bo mam 34 lata. Wracając do Polski chciałem iść do klubu, gdzie będzie można napisać jakąś nową historię i będzie to drużyna z ambicjami. I taką obecnie jest Zagłębie Sosnowiec. Jesteśmy bardzo

zadowoleni, że udało się w pierwszym roku zdobyć tak upragniony medal dla Sosnowca po 36 latach. Jeżeli chodzi o mnie, to jestem zadowolony, że mogłem pomóc w drużynie na ile potrafiłem, zdobywając te bramki i dokładając tę cegiełkę, kończąc sezon z medalem. Dalej jesteśmy głodni, bo to nie było złoto, więc czeka nas ciężka praca i oby jeszcze lepsze wykonanie w przyszłym sezonie.

Jesteś zawodnikiem Zagłębia, wiec chyba nie ma lepszego scenariusza i spełnienia marzenia, aby z reprezentacją awansować do Elity w turnieju rozgrywanym w Sosnowcu.

Zdecydowanie tak. Cieszę się na te mistrzostwa. Mam nadzieję, że zagram przed własną publicznością. Oczywiście przyjadą kibice z innych klubów, ale grając na lodzie gdzie obecnie występuje, możemy zrobić coś wielkiego i awansować do Elity. Liczę na to, choć zdaje sobie sprawę, że mamy w trudnych rywali, ale wierzę w nasz zespół. Wyglądaliśmy dobrze w sparingach, jest świetny kolektyw i atmosfera, a to są te małe detale, które składają się na końcowy wynik.

Tymi małymi detalami, ale wielkimi w kontekście całego turnieju, mogą być formacje specjalne, które odpowiadają za grę w przewadze i bronienie osłabieni. Jesteś typem napastnika, który potrafi wykorzystywać przewagi. Jednym z Twoich atutów jest mocny strzał, który może mieć ogromne znaczenie w każdym meczu.

Na pewno to są elementy gry, które przeważają o tym czy mecz jest wygrany czy przegrany, zarówno „PK” (Penalty Kill przyp. red), czyli osłabienia jak i Power Player czyli przewagi. Tak, chcę być na to gotowy i chcę mentalnie być gotowy na każdy Power Play żeby pomóc w drużynie czy strzelając bramkę lub podając krążek. Po prostu chcę być gotowym, bo to jest naprawdę ważne, żeby każdy z tych pięciu zawodników, którzy wychodzą na tę przewagę byli mentalnie gotowi i wiedzieli jakie mają zadanie, bo cała drużyna w nich wierzy, że to jest właśnie ten moment w meczu, kiedy my odskoczymy zdobywając ważną bramkę

Tych klasowych zawodników do formacji specjalnych nie mamy zbyt wielu, a przynajmniej tych grających przewagi w naszej lidze. Wróciłeś do kadry Ty, jest także Bartłomiej Pociecha, który jest także ważnym zawodnikiem w kontekście właśnie gry w przewadze. Mamy obecnie optimum w tym elemencie?

Nie wiem czy optimum, na pewno mamy jeszcze kilku zawodników w lidze, którzy są nieobecni czy to ze względu na kontuzje lub inne rzeczy. To nie moja robota, natomiast mamy obecnie do dyspozycji najlepszych zawodników i myślę, że trener jest zadowolony, bo ma czego wybierać. Na zgrupowaniu trenowaliśmy pięcioma piątkami, więc kilku z nas straci to miejsce. Walka jest i myślę, że trener ma ciężkie zadanie, bo każdy z nas pokazuje tutaj, że na to miejsce zasługuje.

Nie pytam się jak Ci się układa współpraca z nowym trenerem reprezentacji Pekką Tirkkonenem, ale o jego metody treningowe.

Z GKS-em Tychy dwa razy zdobył mistrzostwo Polski, z kadrą przegrał chyba jeden albo dwa mecze, więc na pewno osiąga dobre wyniki. Jest bardzo spokojny, opanowany i treningi na lodzie również na plus podobnie jak i założenia taktyczne. Generalnie hokej już jest wymyślony, wiec tak naprawdę nic nowego się nie dowiadujemy, ale to w jaki sposób prowadzi treningi, to myślę, że wszyscy są zadowoleni.

Patrząc na wyniki meczów towarzyskich i styl gry prezentowany przez Biało-Czerwonych, to widać, że sportowo jesteśmy gotowi do gry o najwyższe cele w tym turnieju.

Polskę zawsze charakteryzuje gra z zaangażowaniem i sercem, tym bardziej, że gramy u siebie, gdzie na pewno kibice jeszcze bardziej nas pobudzą i będą naszym przysłowiowym szóstym zawodnikiem na lodzie. Na pewno ta determinacja i wola walki będzie z nami. Myślę że umiejętności tych młodych zawodników są na bardzo wysokim poziomie jak na ten okres ich kariery, więc i w tym elemencie szukałbym takiego klucza, że mamy ten skład dopracowany. Mamy doświadczonych zawodników i tych trochę mniej, ale to widać na lodzie, ze Ci młodzi gracze naprawdę mają to młodzieżowe „flow” i to cieszy oko.

