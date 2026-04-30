ATP w Madrycie: Zieliński/Johnson - Doumbia/Reboul. Relacja live i wynik na żywo

Zieliński i jego partner na korcie podczas zmagań w stolicy Hiszpanii rozegrali już dwa mecze. W pierwszym z nich ich wyższość musieli uznać Robert Galloway i Santiago Gonzalez, natomiast później polsko-brytyjski duet okazał się lepszy od pary Tallon Griekspoor/Brandon Nakashima.

Teraz naprzeciwko tenisisty z Warszawy stanie dwóch zawodników z Francji: Sadio Doumbia i Fabien Reboul. Duet znad Sekwany może pochwalić się dobrymi wynikami podczas zmagań w Hiszpanii. Do tej pory pokonali pary Julian Cash/Lloyd Glasspool i Pablo Llamas Ruiz/Benjamin Winter Lopez, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta.

