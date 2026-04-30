Challenger w Cagliari: Hubert Hurkacz - Emilio Nava. Relacja live i wynik na żywo

Hurkacz ostatnio brał udział w turnieju ATP w Madrycie. Wrocławianin z rywalizacją w stolicy Hiszpanii pożegnał się w drugiej rundzie, kiedy lepszy od niego okazał się Lorenzo Musetti. Wcześniej natomiast Hurkacz występował w Monte Carlo. Z tej imprezy odpadł po trzech rozegranych meczach. Pokonał go Valentin Vacherot.

Przez to teraz Polak występuje w Cagliari. Hurkacz ma za sobą już jeden pojedynek, w którym po dwóch setach okazał się lepszy od Zachary'ego Svajdy.

Emilio Nava również rozegrał we Włoszech jedno starcie, kiedy jego przeciwnikiem był Damir Dzumhur. Amerykanin przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę po niecałych dwóch setach. Zawodnik z Bośni i Hercegowiny skreoczował przy wyniku 3:0 dla Navy w drugiej partii.

