Dobry start polskich siatkarzy! Pokonali Argentyńczyków

Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak wygrali z Argentyńczykami Nicolasem i Tomasem Capogrosso 2:1 (19:21, 21:16, 15:12) w pierwszym meczu grupowym turnieju Beach Pro Tour najwyższej rangi Elite 16 w Brasilii.

Polaków czekają jeszcze dwa mecze w grupie D - ze Szwajcarami Julianem Friedlem i Jonathanem Jordanem oraz z Łotyszami Martinsem Plavinsem i Kristiansem Fokerotsem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świderski skomentował finał Tauron Ligi. "Powinniśmy się z tego cieszyć"

 

Turniej Elite 16 w Brasilii jest drugim w tym sezonie z udziałem Bryla i Łosiaka. Wcześniej w brazylijskiej Saquaremie odpadli w ćwierćfinale.

 

W eliminacjach do turnieju głównego kobiet odpadły Natalia Okła i Urszula Łunio, które przegrały z Amerykankami Geeną Urango i Megan Rice 0:2 (12:21, 17:21).

 

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Stephane Antiga: Narzekaliśmy, rozmawialiśmy z sędziami, ale utrzymaliśmy koncentrację
Zobacz także

Wyrównanie! Emocje w drugim meczu finału PlusLigi

