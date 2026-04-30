Dobry start polskich siatkarzy! Pokonali Argentyńczyków
Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak wygrali z Argentyńczykami Nicolasem i Tomasem Capogrosso 2:1 (19:21, 21:16, 15:12) w pierwszym meczu grupowym turnieju Beach Pro Tour najwyższej rangi Elite 16 w Brasilii.
Polaków czekają jeszcze dwa mecze w grupie D - ze Szwajcarami Julianem Friedlem i Jonathanem Jordanem oraz z Łotyszami Martinsem Plavinsem i Kristiansem Fokerotsem.
Turniej Elite 16 w Brasilii jest drugim w tym sezonie z udziałem Bryla i Łosiaka. Wcześniej w brazylijskiej Saquaremie odpadli w ćwierćfinale.
W eliminacjach do turnieju głównego kobiet odpadły Natalia Okła i Urszula Łunio, które przegrały z Amerykankami Geeną Urango i Megan Rice 0:2 (12:21, 17:21).