Drugi mecz, druga wygrana! Świetny start polskich siatkarzy

Siatkówka

Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak wygrali ze Szwajcarami Julianem Friedlem i Jonathanem Jordanem w drugim meczu grupowym turnieju Beach Pro Tour najwyższej rangi Elite 16 w Brasilii. Dla polskich siatkarzy to druga wygrana podczas tegorocznej edycji.

Dwóch siatkarzy plażowych w czerwonych koszulkach z napisem "POL" na plecach, rozmawiających podczas meczu.
fot. FIVB
Wcześniej Polacy wygrali z Argentyńczykami Nicolasem i Tomasem Capogrosso 2:1 (19:21, 21:16, 15:12) w pierwszym meczu grupowym.

 

Polaków czeka jeszcze ostatni mecz w grupie D - z Łotyszami Martinsem Plavinsem i Kristiansem Fokerotsem.

 

Turniej Elite 16 w Brasilii jest drugim w tym sezonie z udziałem Bryla i Łosiaka. Wcześniej w brazylijskiej Saquaremie odpadli w ćwierćfinale.

 

W eliminacjach do turnieju głównego kobiet odpadły Natalia Okła i Urszula Łunio, które przegrały z Amerykankami Geeną Urango i Megan Rice 0:2 (12:21, 17:21).

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BARTOSZ ŁOSIAKMICHAŁ BRYLSIATKÓWKASIATKÓWKA PLAŻOWA
Zobacz także

Wyrównanie! Emocje w drugim meczu finału PlusLigi

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 