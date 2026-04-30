Drugi mecz, druga wygrana! Świetny start polskich siatkarzy

Wcześniej Polacy wygrali z Argentyńczykami Nicolasem i Tomasem Capogrosso 2:1 (19:21, 21:16, 15:12) w pierwszym meczu grupowym.

Polaków czeka jeszcze ostatni mecz w grupie D - z Łotyszami Martinsem Plavinsem i Kristiansem Fokerotsem.

Turniej Elite 16 w Brasilii jest drugim w tym sezonie z udziałem Bryla i Łosiaka. Wcześniej w brazylijskiej Saquaremie odpadli w ćwierćfinale.

W eliminacjach do turnieju głównego kobiet odpadły Natalia Okła i Urszula Łunio, które przegrały z Amerykankami Geeną Urango i Megan Rice 0:2 (12:21, 17:21).

BS, PAP