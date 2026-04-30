FC Porto przedłużyło umowę z Polakiem! Kontrakt do 2030 roku!
Jakub Kiwior zostanie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu na zasadzie definitywnego transferu - poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, znany włoski dziennikarz Nicolo Schira. Kontrakt obrońcy będzie obowiązywał do 2030 roku.
Przypomnijmy, że Kiwior trafił do Porto w tym sezonie w ramach wypożyczenia z Arsenalu. Szybko wywalczył sobie miejsce w składzie i stał się bardzo ważnym ogniwem w ekipie "Smoków". 26-latek zdążył rozegrać 37 spotkań, ale wciąż nie było wiadomo, czy włodarze klubu z Portugalii zdecydują się na jego wykupienie.
Przełom w tej sprawie nastąpił niedawno, o czym informuje Schira w mediach społecznościowych. Według jego informacji, reprezentant Polski zostanie wykupiony z Arsenalu i podpisze nową, czteroletnią umowę.
"Jakub Kiwior zostanie piłkarzem Porto na zasadzie definitywnego transferu za 20 milionów euro z Arsenalu. Obie strony uzgodniły długość kontraktu do 2030 roku" - przekazał Włoch.
Kiwior był piłkarzem Arsenalu w latach 2022-2025 i rozegrał dla "Kanonierów" 68 meczów. Strzelił trzy gole i zanotował pięć asyst. 43-krotny reprezentant Polski jest jednym z trzech Polaków w FC Porto obok Jana Bednarka i Oskara Pietuszewskiego.