Finał ligi włoskiej. Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova. Transmisja TV i stream online

W fazie zasadniczej rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech pierwsze miejsce zajęła Sir Susa Scai Perugia z 58 punktami uzbieranymi w 22 spotkaniach. Siatkarze Cucine Lube Civitanova uplasowali się na drugiej pozycji, tracąc do liderów aż dziesięć "oczek".

ZOBACZ TAKŻE: Od AZS Warszawa do PGE Budowlanych Łódź. Mistrzynie Polski w siatkówce

Fanów siatkówki może dziwić nieobecność Trentio w finale. Mistrzowie Włoch z zeszłego sezonu odpadli już w ćwierćfinale fazy play-off, kiedy lepsza okazała się ekipa... Cucine Lube Civitanova.

Chociaż na papierze to Perugia jest faworytem nadchodzących meczów finałowych, to Kamil Semeniuk i jego koledzy z szatni na pewno będą musieli się postarać, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Bezpośrednia rywalizacja o mistrzostwo Włoch toczy się do trzech wygranych spotkań.

Transmisja meczu Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova w Polsacie Sport 3 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:20.

