Finał ligi włoskiej. Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova. Transmisja TV i stream online
Przed nami pierwszy mecz finału ligi włoskiej siatkarzy. Naprzeciwko siebie staną ekipy Sir Susa Scai Perugia i Cucine Lube Civitanova. Transmisja w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.
W fazie zasadniczej rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech pierwsze miejsce zajęła Sir Susa Scai Perugia z 58 punktami uzbieranymi w 22 spotkaniach. Siatkarze Cucine Lube Civitanova uplasowali się na drugiej pozycji, tracąc do liderów aż dziesięć "oczek".
Fanów siatkówki może dziwić nieobecność Trentio w finale. Mistrzowie Włoch z zeszłego sezonu odpadli już w ćwierćfinale fazy play-off, kiedy lepsza okazała się ekipa... Cucine Lube Civitanova.
Chociaż na papierze to Perugia jest faworytem nadchodzących meczów finałowych, to Kamil Semeniuk i jego koledzy z szatni na pewno będą musieli się postarać, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.
Bezpośrednia rywalizacja o mistrzostwo Włoch toczy się do trzech wygranych spotkań. Pełen terminarz można znaleźć TUTAJ.
Transmisja meczu Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova w Polsacie Sport 3 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:20.