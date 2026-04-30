Finał Tauron Ligi był ich ostatnim meczem! Trzy siatkarki zakończyły karierę

Robert MurawskiSiatkówka

PGE Budowlani Łódź mistrzem Polski 2026. Łodzianki pokonały w finałowej rywalizacji DevelopRes Rzeszów 3-2. Ostatni mecz o złoto był zarazem ostatnim występem dla trzech siatkarek. Sportowe kariery zakończyły Laura Heyrman, Bruna Honorio i Aleksandra Wenerska.

fot. PAP/Darek Delmanowicz
fot. PAP/Darek Delmanowicz
Siatkarki PGE Budowlani Łódź po raz pierwszy w historii sięgnęły po mistrzostwo Polski, pokonując w serii finałowych meczów broniący tytułu DevelopRes Rzeszów 3-2. Finałowa rywalizacja była ostatnim akcentem w sportowej karierze trzech siatkarek. Z boiskiem żegnają się Bruna Honorio i Aleksandra Wenerska (Budowlani) oraz Laura Heyrman (DevelopRes).

 

Laura Heyrman (rocznik 1993) to belgijska siatkarka grająca na pozycji środkowej. W swej karierze występowała w klubach z Belgii, Niemiec, Włoch (Modena, Monza, Milano), Japonii oraz Turcji (Eczacibasi). W 2025 roku została siatkarką DevelopResu Rzeszów, w barwach którego rozegrała 24 mecze w Tauron Lidze.

 

Bruna Honorio (rocznik 1989) to brazylijska atakująca, bardzo dobrze znana polskim kibicom siatkówki. Grała w naszym kraju przez pięć sezonów, wystąpiła w 133 spotkaniach Tauron Ligi, reprezentując barwy klubów E.Leclerc Moya Radomka Radom (2020-21), DevelopRes Rzeszów (2021-22, 2024-25), Chemik Police (2023-24) i PGE Budowlani Łódź (2025-26). Dokonała niezwykłej sztuki - wywalczyła mistrzostwo Polski w trzech ostatnich sezonach z trzema różnymi zespołami - Chemikiem (2024), Developresem (2025) i Budowlanymi (2026).

 

Aleksandra Wenerska (rocznik 1994) - była reprezentantka Polski, grała na pozycji przyjmującej; przez wiele lat występowała po panieńskim nazwiskiem Wójcik. W ekstraklasie siatkarek rozegrała dwanaście sezonów i wystąpiła w 277 meczach. Reprezentowała barwy klubów Legionovia Legionowo, Polski Cukier Muszynianka Muszyna, ŁKS Commercecon Łódź, Radomka Radom, Energa MKS Kalisz i PGE Budowlani Łódź. Mistrzostwo Polski wywalczyła z dwiema łódzkimi drużynami - ŁKS (2019) i Budowlanymi (2026).

