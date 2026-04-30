Gdzie obejrzeć Kosa na Kosę?

Piłka nożna

W piątkowym podcaście Kosa na Kosę Jakub oraz Roman Kosecki skomentują przebieg pierwszych meczów półfinałowych Ligi Mistrzów, w tym spektakularnego spotkania pomiędzy PSG a Bayernem Monachium (5:4).

Grafika promocyjna programu "Kosa na Kosę" z dwoma mężczyznami.
fot. Polsat Sport
Już w piątek "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport

Następnie przejdziemy do tematu pozostałych dwóch formatów europejskich pucharów, a więc transmitowanych na naszych antenach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji, spośród których bardzo ciekawie zapowiada się angielskie starcie Nottingham Forest z Aston Villą Matty'ego Casha.


Tłem dla europejskich pucharów będzie również sytuacja w PKO BP Ekstraklasie. W minionej kolejce Lech Poznań rozbił u siebie Legię Warszawa 4:0, a Górnik Zabrze wyszarpał zwycięstwo w doliczonym czasie meczu z Jagiellonią Białystok (2:1).

 

Już w piątek czeka nas z kolei bardzo ważny mecz, nie tylko w kontekście utrzymania, ale także historii, bowiem Legia Warszawa podejmie na Łazienkowskiej Widzew Łódź, a obie drużyny cały czas toczą rozpaczliwą walkę o utrzymanie.


Transmisja programu Kosa na Kosę o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

