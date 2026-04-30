Gdzie obejrzeć mecz Zieliński/Johnson - Heliovaara/Patten w półfinale turnieju w Madrycie?
Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Francuzów Sadio Doumbię i Fabiena Reboula 4:6, 6:3, 10-6 i awansowali do półfinału debla tenisowego turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie. To ich trzeci wygrany mecz w tej imprezie. O finał powalczą z duetem Harri Heliovaara/Henry Patten. Transmisja w piątek w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.
W pierwszej rundzie Zieliński i Johnson wygrali z Amerykaninem Robertem Gallowayem i Meksykaninem Santiago Gonzalezem 6:3, 6:3. W drugiej natomiast ograli Holendra Tallona Griekspoora oraz Amerykanina Brandona Nakashimę 6:2, 4:6, 10-3.
Przeciwnikami Zielińskiego i Johnsona w walce o finał będą rozstawieni z numerem trzecim Fin Harri Heliovaara i Brytyjczyk Henry Patten.
W singlu w stolicy Hiszpanii startował Hubert Hurkacz, który odpadł w 2. rundzie.
Transmisja meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Harri Heliovaara/Henry Patten w piątek w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go. Początek około godziny 13.30.