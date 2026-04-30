Gdzie obejrzeć mecz Zieliński/Johnson - Heliovaara/Patten w półfinale turnieju w Madrycie?

W pierwszej rundzie Zieliński i Johnson wygrali z Amerykaninem Robertem Gallowayem i Meksykaninem Santiago Gonzalezem 6:3, 6:3. W drugiej natomiast ograli Holendra Tallona Griekspoora oraz Amerykanina Brandona Nakashimę 6:2, 4:6, 10-3.

Przeciwnikami Zielińskiego i Johnsona w walce o finał będą rozstawieni z numerem trzecim Fin Harri Heliovaara i Brytyjczyk Henry Patten.

W singlu w stolicy Hiszpanii startował Hubert Hurkacz, który odpadł w 2. rundzie.

Transmisja meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Harri Heliovaara/Henry Patten w piątek w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go. Początek około godziny 13.30.

Polsat Sport, PAP