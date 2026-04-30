Gol w doliczonym czasie gry zapewnił im wygraną. Są już o krok od finału

Oba zespoły dość pewnie awansowały do półfinału rozgrywek. Los Angeles FC pokonało w dwumeczu Cruz Azul 4:1, natomiast Toluca rozbiła Los Angeles Galaxy aż 7:2. Tym samym rywalizacja o finał zapowiadała się znakomicie.

Pierwsza połowa czwartkowego spotkania należała do gości. Mieli aż 72 proc. posiadania piłki, oddali sześć strzałów na bramkę oraz mili wskaźnik oczekiwanych goli na poziomie 0,67.

Mimo to tuż po przerwie na prowadzenie wyszli gospodarze. W 51. minucie piłka trafiła do Sona. Ten przytomnie zgrał do Tillmana, który po dobrym przyjęciu kapitalnie uderzył i pokonał bramkarza.

Niedługo później Toluca doprowadziła jednak do wyrównania. Po składnej akcji świetnym strzałem zza pola karnego popisał się Jesus Angulo.

Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, w doliczonym czasie gry, Nkosi Tafari całkowicie zgubił krycie, wykorzystał znakomite dogranie Sona z rzutu wolnego i zapewnił drużynie z Los Angeles zwycięstwo.

Rewanż zostanie rozegrany za tydzień w Meksyku.

Los Angeles FC - Toluca 2:1 (0:0)

Bramki: Tillman (51'), Nkosi Tafari (90+1') - Angulo (73')