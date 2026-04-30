Hubert Hurkacz - Matteo Berrettini. Kiedy mecz? O której godzinie?

Tenis

Hubert Hurkacz - Matteo Berrettini to ćwierćfinałowe spotkanie tenisowego turnieju w Cagliari. Kiedy mecz Hurkacz - Berrettini? O której godzinie Hurkacz - Berrettini w Cagliari?

Hubert Hurkacz - Matteo Berrettini. Kiedy mecz? O której godzinie?

Hurkacz bierze udział w turnieju ATP Challenger Tour w Cagliari. We wtorek Polak pokonał Amerykanina Zacharego Svajdę i zameldował się w drugiej rundzie włoskiej imprezy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ogłoszenie w sprawie Igi Świątek! Informacja prosto od organizatorów turnieju

 

W pojedynku o miejsce w ćwierćfinale imprezy w Cagliari Hurkacz zmierzył się z Emiliano Navą. Jak się okazało, pewnie ograł rywala w dwóch setach i zameldował się w kolejnej rundzie turnieju.

 

O półfinał Hurkacz powalczy ze znanym Włochem Matteo Berrettinim. W przeszłości Polak i Włoch zmierzyli się ze sobą czterokrotnie - raz wygrał Hurkacz, natomiast trzy razy lepszy był Berrettini.

Hurkacz - Berrettini. Kiedy mecz? O której godzinie?

Hitowy mecz Hurkacz - Berrettini w Cagliari zostanie rozegrany w piątek 1 maja. Spotkanie Hurkacz - Berrettini zostanie rozegrane jako trzecie tego dnia od godziny 12.00.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jannik Sinner - Rafael Jodar. Skrót meczu
Zobacz także

Przegrał z Sinnerem, ale i tak został bohaterem! 19-latek zachwycił świat

