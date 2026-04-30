W walce o awans do finału Ligi Europy, który zaplanowano na 20 maja w Stambule, pozostały już tylko cztery zespoły.

Przed ogromną szansą na występ w finale stanie Matty Cash i jego Aston Villa. W półfinale "The Villans" zmierzą się z Nottingham Forest. Będzie to starcie dwóch zespołów na co dzień występujących w Premier League.

Reprezentant Polski w bieżącej edycji tych rozgrywek (sezon 2025/2026) wystąpił dotychczas w dziewięciu meczach. Zanotował w nich jedną asystę i został ukarany dwiema żółtymi kartkami. Kluczowe podanie zaliczył podczas domowego spotkania fazy ligowej przeciwko RB Salzburg, które zakończyło się zwycięstwem zespołu z Birmingham 3:2.

W drugiej parze półfinałowej SC Braga zmierzy się z SC Freiburgiem.

