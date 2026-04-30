SC Braga - SC Freiburg to pierwsze spotkanie półfinałowego dwumeczu piłkarskiej Ligi Europy. Relacja live i wynik na żywo meczu SC Braga - SC Freiburg na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

W walce o awans do finału Ligi Europy, który zaplanowano na 20 maja w Stambule, pozostały już tylko cztery zespoły.

 

Braga zakończyła fazę ligową rozgrywek na szóstym miejscu, dzięki czemu uniknęła konieczności rywalizacji w 1/16 finału. W kolejnej rundzie ekipa z Półwyspu Iberyjskiego wyeliminowała Ferencvaros, a w ćwierćfinale uporała się z Realem Betis. Ich półfinałowy przeciwnik, Freiburg, przystąpił do fazy pucharowej z siódmej lokaty, odprawiając po drodze KRC Genk oraz Celtę Vigo.

 

Przed ogromną szansą na występ w finale stanie również Matty Cash i jego Aston Villa. W półfinale "The Villans" zmierzą się z Nottingham Forest. Będzie to starcie dwóch zespołów na co dzień występujących w angielskiej Premier League.

 

LIGA EUROPYPIŁKA NOŻNASC BRAGASC FREIBURG

