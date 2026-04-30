W walce o awans do finału Ligi Konferencji UEFA w Lipsku, który zaplanowano na 27 maja, pozostały już tylko cztery zespoły.

Najwyżej rozstawioną ekipą po fazie ligowej jest RC Strasbourg, który zajął pierwsze miejsce w tabeli. Francuski zespół, z Maxiem Oyedele w składzie, najpierw pokonał Rijekę, a następnie FSV Mainz. Teraz kolejnym rywalem klubu z Alzacji będzie Rayo Vallecano, które przystąpiło do play-offów z piątej pozycji. W poprzednich rundach drużyna z Hiszpanii wyeliminowała Samsunspor oraz AEK Ateny.

Reprezentant Polski dołączył do Strasbourga w lipcu 2025 roku na mocy transferu z Legii Warszawa za około 6 milionów euro.



Początki w nowym otoczeniu nie należały jednak do udanych. Pomocnik rozpoczął sezon na ławce rezerwowych i spędził na boisku zaledwie 24 minuty w spotkaniu eliminacji Ligi Konferencji UEFA przeciwko Broendby IF. Później nabawił się kontuzji mięśniowej. Uraz ten na kilka miesięcy wyłączył go z regularnych treningów oraz walki o miejsce w podstawowym składzie.



W drugiej parze półfinałowej Szachtar Donieck zmierzy się z Crystal Palace.

Początek o godzinie 21:00.

