W walce o awans do finału Ligi Konferencji UEFA w Lipsku, który zaplanowano na 27 maja, pozostały już tylko cztery zespoły.

Szachtar, rozgrywający swoje domowe spotkania na stadionie Wisły w Krakowie, zakończył fazę ligową na szóstej lokacie. W kolejnych rundach zespół ten wyeliminował Lecha Poznań oraz AZ Alkmaar. Z kolei Crystal Palace awansowało do fazy pucharowej z dziesiątego miejsca, przez co było zmuszone do rywalizacji już w 1/16 finału. Na tym etapie rozgrywek ekipa z Londynu okazała się lepsza od Zrinjskiego Mostaru, a następnie odprawiła z kwitkiem AEK Larnaka oraz Fiorentinę.

Najwyżej rozstawioną ekipą po fazie ligowej jest natomiast RC Strasbourg, który zajął pierwsze miejsce w tabeli. Francuski zespół z Maxim Oyedele w składzie najpierw pokonał Rijekę, a następnie FSV Mainz. Teraz na drodze klubu z Alzacji stanie Rayo Vallecano, które przystąpiło do play-offów z piątej pozycji. W drodze do półfinału drużyna z Hiszpanii wyeliminowała Samsunspor oraz AEK Ateny.

Początek o godzinie 21:00.

Polsat Sport