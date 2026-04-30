Marian Kmita: Na tym oprzemy ofertę i cały plan budowania polskiej piłki na arenie międzynarodowej

Grupa Polsat Plus pozyskała wyłączne prawa transmisyjne do piłkarskiej Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji UEFA. Nowy kontrakt będzie obowiązywał przez cztery kolejne sezony, a więc od kampanii 2027/2028 aż do 2030/2031. To istotna zmiana w prawach telewizyjnych, ponieważ dotychczasowe cykle przetargowe obejmowały z reguły okres trzyletni.

- Niezmiernie cieszymy się, że możemy kontynuować nasze medialne wsparcie dla polskich klubów. W ubiegłym sezonie z dumą towarzyszyliśmy Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok w ćwierćfinałach Ligi Konferencji, a obecne rozgrywki również dostarczyły nam wielu powodów do zadowolenia. Mamy ogromną nadzieję, że kondycja polskiej piłki klubowej będzie systematycznie rosnąć, co stanowiło jeden z głównych argumentów za przedłużeniem naszej współpracy - powiedział Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

Pakiet gwarantuje nadawcy pełną wyłączność na relacjonowanie obu europejskich pucharów. Widzowie będą mogli śledzić na żywo wszystkie spotkania, począwszy od fazy ligowej, poprzez rundy pucharowe, aż po mecze finałowe. Komplet transmisji z tych rozgrywek będzie dostępny na antenach Polsat Sport Premium.

- W ostatnim czasie wielokrotnie udowodniliśmy, że potrafimy zagwarantować w pełni profesjonalną oprawę telewizyjną meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji. Będziemy gorąco wspierać nasze zespoły, licząc na ich jak najliczniejszy udział w europejskich pucharach. To właśnie dzięki ich postawie w poprzednich latach, w nadchodzących sezonach zobaczymy w Europie więcej polskich drużyn. Na tym solidnym fundamencie chcemy opierać nasze transmisje i wspólnie pracować na rzecz wzrostu prestiżu krajowej piłki na arenie międzynarodowej - wyjaśnił.

Niezwykle ważnym aspektem pozyskanych praw jest fakt, że są to jedyne międzynarodowe rozgrywki klubowe, w których polskie zespoły mają zagwarantowane miejsce. Dzięki wysokiej dyspozycji i punktom rankingowym, jakie nasze drużyny zdobywały w poprzednich latach, w trakcie obowiązywania nowej umowy kibice mogą mieć pewność, że w pucharach wystąpią co najmniej dwa polskie zespoły.

- Z perspektywy nadawcy są to niezwykle przyjemne obowiązki. Choć nakład pracy może być teraz znacznie większy, traktujemy to jako ogromny przywilej. Życzyłbym każdej dyscyplinie sportu w naszym kraju takich "problemów", z jakimi my będziemy się mierzyć, gdy w tym samym czasie swoje mecze będzie rozgrywało kilka polskich drużyn. Wierzę, że każdy kolejny sezon będzie okresem stopniowego budowania siły naszej piłki klubowej i jej awansu w rankingu UEFA - oznajmił.

ŁO, Polsat Sport