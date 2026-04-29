Matty Cash w Lidze Europy. Tak sobie radzi na boisku

Od początku tego sezonu Matty Cash jest podstawowym wyborem trenera Unaia Emery’ego na prawej stronie obrony Aston Villi. Gra pewnie i dobrze. Pauzuje tylko w wyniku problemów zdrowotnych lub nadmiaru żółtych kartek.

W rozgrywkach Ligi Europy w sezonie 2025/2026 rozegrał do tej pory dziewięć meczów, w których zanotował jedną asystę oraz obejrzał dwie żółte kartki. Kluczowe podanie zaliczył w domowym meczu fazy ligowej przeciwko RB Salzburg, gdy The Villans wygrali 3:2.

W dwumeczu z Bologną nie ustrzegł się błędów

W ćwierćfinale Aston Villa grała z włoską Bolonią i Matty Cash nie ustrzegł się błędów. Szybko będzie chciał zapomnieć zwłaszcza o pierwszym wyjazdowym starciu. Choć jego zespół wygrał 3:1, to jednak reprezentant Polski miał spore problemy z powstrzymaniem ataków rywali.

Zdecydowanie lepiej było w rewanżu przed własną publicznością, gdy Matty Cash powrócił na optymalny poziom i znów należał do liderów defensywy angielskiej drużyny, która efektownie wygrała 4:0. To dało spokojny awans do półfinału i rozbudziło nadzieję na triumf w Lidze Europy.

Niewiele ponad kwadrans w dwumeczu z Lille

Wcześniej Matty Cash leczył uraz i w dwumeczu 1/8 finału przeciwko Lille jego rola była symboliczna. W pierwszym spotkaniu pauzował z powodu stłuczenia mięśnia. W rewanżu przed własną publicznością trener wpuścił go na boisko. Dostał nieco ponad 15 minut, Aston Villa wygrała w dwumeczu 3:0.

Drugie miejsce The Villans w fazie ligowej

Aston Villa kapitalnie prezentowała się w fazie ligowej, w której Matty Cash grał niemal od deski do deski. Zespół z Birmingham wygrał 7 z 8. meczów, co dało mu drugie miejsce i lepsze rozstawienie w fazie pucharowej. The Villans stali się jednymi z faworytów do wygrania Ligi Europy w tym sezonie, w ostatnich tygodniach są w dobrej formie, a w ćwierćfinale wyeliminowali FC Porto.

Kto awansuje? Gdzie obejrzeć mecz?

Faworytem tego dwumeczu wydaje się Aston Villa, jednak spodziewamy się dwóch zaciętych spotkań. Pierwszy mecz rozgrywany w czwartek 30 kwietnia w Nottingham będzie miał ogromne znaczenie dla losów tej rywalizacji. Czy Matty Cash znów wyjdzie w pierwszym składzie? Transmisja z tego spotkania dostępna będzie dostępna w Polsacie Sport Premium 1.

