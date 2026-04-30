Najlepsze siatkarki Tauron Ligi sezonu 2025/2026. Kto wygrał rankingi?
Sezon 2025/2026 w Tauron Lidze dobiegł końca! Mistrzyniami Polski zostały siatkarki PGE Budowlanych Łódź, które w finale play-off pokonały Developres Rzeszów. Brązowy medal padł łupem UNI Opole, natomiast z rozgrywkami pożegnał się EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki. A jak wygląda końcowa klasyfikacja zawodniczek w poszczególnych rankingach?
Tegoroczny sezon w Tauron Lidze zakończył się oficjalnie w minioną środę, gdy doszło do piątego, decydującego starcia o mistrzostwo kraju. Broniący tytułu Developres nie dał rady pokonać we własnej hali Budowlanych. Łodzianki sięgnęły zatem po historyczne, pierwsze złoto. Rzeszowianki tym razem muszą zadowolić się srebrem.
Wcześniej zakończyliśmy zmagania o brązowy krążek. W nich również byliśmy świadkami ważnego wydarzenia, bo UNI Opole pokonało w czterech spotkaniach BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała i zdobyło pierwszy medal mistrzostw Polski w historii klubu.
ZOBACZ TAKŻE: Świderski skomentował finał Tauron Ligi. "Powinniśmy się z tego cieszyć"
W międzyczasie toczyła się też rywalizacja o poszczególne miejsca na koniec sezonu, natomiast spadkowicza poznaliśmy po rundzie zasadniczej. Został nim beniaminek z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Tauron Liga to również indywidualne popisy zawodniczek.
