Tegoroczny sezon w Tauron Lidze zakończył się oficjalnie w minioną środę, gdy doszło do piątego, decydującego starcia o mistrzostwo kraju. Broniący tytułu Developres nie dał rady pokonać we własnej hali Budowlanych. Łodzianki sięgnęły zatem po historyczne, pierwsze złoto. Rzeszowianki tym razem muszą zadowolić się srebrem.

Wcześniej zakończyliśmy zmagania o brązowy krążek. W nich również byliśmy świadkami ważnego wydarzenia, bo UNI Opole pokonało w czterech spotkaniach BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała i zdobyło pierwszy medal mistrzostw Polski w historii klubu.

ZOBACZ TAKŻE: Świderski skomentował finał Tauron Ligi. "Powinniśmy się z tego cieszyć"

W międzyczasie toczyła się też rywalizacja o poszczególne miejsca na koniec sezonu, natomiast spadkowicza poznaliśmy po rundzie zasadniczej. Został nim beniaminek z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Tauron Liga to również indywidualne popisy zawodniczek. W załączonej galerii możemy przekonać się, kto brylował w poszczególnych statystykach i ostatecznie uplasował się w czołówce rankingów.

Najlepsze siatkarki Tauron Ligi sezonu 2025/2026. Kto wygrał rankingi? Zobacz galerię

