Nie żyje były trener Śląska Wrocław
W wieku 86 lat zmarł trener piłkarski Aleksander Papiewski. Szkoleniowiec pracował m.in. w Radomiaku Radom oraz Śląsku Wrocław, z którym w 1978 roku zdobył wicemistrzostwo Polski.
O jego śmierci poinformował wrocławski klub.
Papiewski przygodę z trenowaniem rozpoczął w Śląsku w latach 60. XX wieku. Później pracował w Broni Radom i Pafawagu Wrocław, aby w latach 70. wrócić do Śląska, gdzie najpierw prowadził rezerwy, a następnie został asystentem Władysława Żmudy. W trakcie sezonu 1977/78 przejął wrocławski zespół i zdobył z nim wicemistrzostwo Polski.
Później jeszcze dwa razy samodzielnie prowadził „Wojskowych”, a poza tym trenował m.in. Radomiaka Radom, Zagłębie Wałbrzych, Polar Wrocław, Pogoń Oleśnica czy Hetmana Zamość.
Pogrzeb trenera odbędzie się w piątek 8 maja, o godz. 10 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.