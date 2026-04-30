Nie żyje były trener Śląska Wrocław

O jego śmierci poinformował wrocławski klub.

Papiewski przygodę z trenowaniem rozpoczął w Śląsku w latach 60. XX wieku. Później pracował w Broni Radom i Pafawagu Wrocław, aby w latach 70. wrócić do Śląska, gdzie najpierw prowadził rezerwy, a następnie został asystentem Władysława Żmudy. W trakcie sezonu 1977/78 przejął wrocławski zespół i zdobył z nim wicemistrzostwo Polski.

Później jeszcze dwa razy samodzielnie prowadził „Wojskowych”, a poza tym trenował m.in. Radomiaka Radom, Zagłębie Wałbrzych, Polar Wrocław, Pogoń Oleśnica czy Hetmana Zamość.

Pogrzeb trenera odbędzie się w piątek 8 maja, o godz. 10 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

BS, PAP