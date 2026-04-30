Nie żyje były trener Śląska Wrocław

W wieku 86 lat zmarł trener piłkarski Aleksander Papiewski. Szkoleniowiec pracował m.in. w Radomiaku Radom oraz Śląsku Wrocław, z którym w 1978 roku zdobył wicemistrzostwo Polski.

fot. PAP
O jego śmierci poinformował wrocławski klub.

 

Papiewski przygodę z trenowaniem rozpoczął w Śląsku w latach 60. XX wieku. Później pracował w Broni Radom i Pafawagu Wrocław, aby w latach 70. wrócić do Śląska, gdzie najpierw prowadził rezerwy, a następnie został asystentem Władysława Żmudy. W trakcie sezonu 1977/78 przejął wrocławski zespół i zdobył z nim wicemistrzostwo Polski.

 

Później jeszcze dwa razy samodzielnie prowadził „Wojskowych”, a poza tym trenował m.in. Radomiaka Radom, Zagłębie Wałbrzych, Polar Wrocław, Pogoń Oleśnica czy Hetmana Zamość.

 

Pogrzeb trenera odbędzie się w piątek 8 maja, o godz. 10 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Los Angeles FC - CD Toluca. Skrót meczu
Zobacz także

Gol w doliczonym czasie gry zapewnił im wygraną. Są już o krok od finału

