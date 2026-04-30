Nieoczywisty bohater Projektu zabrał głos. "Pokora jest najważniejsza"

Firszt został wybrany MVP drugiego starcia o trzecie miejsce. Obecnie Projekt prowadzi w rywalizacji o brązowy medal 2:0. Ponieważ zmagania toczą się do trzech wygranych, stołeczna drużyna będzie miała okazję zamknąć serię i stanąć na podium już w najbliższym, domowym spotkaniu. Kolejny mecz obu ekip zaplanowano na niedzielę, 3 maja.

- Wychodzę z założenia, że w tym wszystkim pokora jest najważniejsza. Nie robię z siebie jakiegoś bohatera i myślę, że to bardzo zdrowe podejście. Dzisiaj byliśmy po prostu mocni jako drużyna i to właśnie dzięki temu wygraliśmy - powiedział przyjmujący.

27-latek zapisał na swoim koncie 18 "oczek" przy 55-procentowej skuteczności w ataku. Ponadto zanotował aż sześć punktowych bloków (najlepszy wynik w zespole), a także świetnie spisywał się w defensywie i osiągnął 67% pozytywnego przyjęcia.

- Liczymy na to, że u siebie szybko zamkniemy tę rywalizację w trzecim meczu. Siatkówka ma to do siebie, że każdy set pisze zupełnie inną historię. Rzeszowianie zagrali naprawdę bardzo dobrą trzecią partię, ale w pozostałych trzech to my okazaliśmy się lepsi, co ostatecznie dało nam zwycięstwo w całym spotkaniu - orzekł zawodnik Projektu.

Znakomita dyspozycja siatkarza nie umknęła uwadze ekspertów. W trakcie spotkania Jakub Bednaruk, dziennikarz Polsatu Sport i zarazem komentator tego spotkania, zamieścił na platformie X (dawniej Twitter) krótki wpis o treści "#FirsztDoKadry". Zasugerował tym samym, że selekcjoner Nikola Grbić powinien wziąć pod uwagę przyjmującego stołecznego zespołu w kontekście powołań do reprezentacji. Sam zawodnik zareagował na tę propozycję z dużym spokojem.

- Dziękuję, panie redaktorze. Moja dobra dyspozycja na pewno może sprawić, że w przyszłości pojawię się w kadrze, ale na ten moment skupiam się po prostu na tym, by grać najlepiej, jak potrafię. Tylko taką drogą mogę znaleźć się na celowniku selekcjonera - zakończył Firszt.