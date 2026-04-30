Nieprawdopodobne, co zrobił zespół Feio! Pogrzebał szanse Sportingu

Po objęciu funkcji trenera Tondeli Goncalo Feio nie ma łatwego zadania. W debiucie przegrał z Vitorią Guimaraes aż 0:5, a potem jego zespół zdobył zaledwie punkt w trzech kolejnych meczach. Trudno było zatem mieć nadzieję na korzystny wynik przed starciem z walczącym o mistrzostwo kraju Sportingiem.

W pierwszej połowie żadnej z drużyn nie udało się trafić do bramki rywala. Dopiero w 62. minucie bardzo dobre dośrodkowanie Salvadora Blopa wykorzystał Luis Suarez i wyprowadził gospodarzy na prowadzenie.

Kilkanaście minut później niefortunną interwencję zaliczył Joao Silva, który zaskoczył własnego bramkarza. Było już 2:0.

Nic nie wskazywało na to, że wynik może się zmienić, zwłaszcza że trwał już doliczony czas gry. Nagle sędzia podyktował rzut karny dla Tondeli. Makan Aiko nie zdobył jednak bramki, gdyż fantastyczną interwencją popisał się Rui Silva, który wybił piłkę na rzut rożny.

Jeden z zawodników Tondeli, który chciał uderzyć głową, nie trafił w piłkę i zaskoczył Blopa, od którego odbiła się futbolówka i wpadła do bramki. Goście uwierzyli, że mogą powalczyć jeszcze o remis.

Dwie minuty później kolejny rzut rożny dla zespołu Feio. W polu karnym pojawił się nawet bramkarz Bernardo. Po dośrodkowaniu Hugo Felixa znakomicie piłkę uderzył jednak wprowadzony z ławki Cicero i pokonał Silvę.

Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2. Tym samym Sporting zaprzepaścił szanse na mistrzostwo Portugalii. Zespół prowadzony przez Feio do wyjścia ze strefy spadkowej traci sześć punktów, a cztery do miejsca barażowego. Do końca sezonu pozostały trzy mecze.

Sporting - Tondela 2:2 (0:0)

Bramki: Suarez (62'), Joao Silva (78' sam.) - Blopa (90+2' sam.), Cicero (90+4')