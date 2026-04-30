Norwid znalazł następcę De Cecco! Zagra w PlusLidze po raz pierwszy w karierze

Częstochowianie zagwarantowali sobie pozostanie w PlusLidze poprzez odkupienie licencji od Jastrzębskiego Węgla. Taki obrót spraw spowodował, że klub dość późno rozpoczął kompletowanie składu na nowy sezon. Działacze mieli przed sobą trudne zadanie, bo musieli bardzo szybko znaleźć kogoś, kto zastąpi na rozegraniu odchodzącego Luciano De Cecco.

Postanowiono zatrudnić Zeljko Coricia. Sam Bośniak zdążył już opowiedzieć o swoich przenosinach do Polski w rozmowie z francuską gazetą "La Nouvelle Republique". Będzie to jego debiut na parkietach PlusLigi.

Od 2020 roku 37-latek nieprzerwanie reprezentował barwy Tours VB. W ciągu sześciu lat spędzonych we francuskiej ekipie dwukrotnie sięgnął z nią po mistrzostwo kraju, raz zdobył wicemistrzostwo, a do tego dołożył Puchar i dwa Superpuchary Francji. Na arenie międzynarodowej pomógł drużynie awansować do finału Pucharu CEV w 2022 roku, gdzie ostatecznie lepsze okazało się włoskie Vero Volley Monza. Ostatni mecz w koszulce francuskiego zespołu rozegrał 9 kwietnia 2026 roku.