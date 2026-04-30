W pierwszym spotkaniu rywalizacji o brązowy medal lepsza okazała się ekipa z Warszawy, która triumfowała po tie-breaku.

W czwartkowym meczu w szeregach gości na pewno zabraknie Bartosza Bednorza. Zawodnik trafił do szpitala na szczegółowe badania po tym, jak podczas pierwszego starcia upadł na parkiet i nie był w stanie opuścić go o własnych siłach. Jak się okazało, ze względu na uraz wypadł z gry do końca sezonu.

W jego miejsce, na zasadzie transferu medycznego szeregi PGE Projektu zasilił Aleksander Śliwka. Doświadczony przyjmujący w ostatnim czasie reprezentował barwy tureckiego Halkbanku Ankara, z którym wywalczył brązowy medal tamtejszych rozgrywek.

