Pogromczyni Sabalenki zatrzymana! Znamy pierwszą finalistkę turnieju w Madrycie

Andriejewa przełamała Baptiste w siódmym gemie pierwszego seta i do końca utrzymała przewagę. Druga partia była bardziej wyrównana i zakończyła się tie-breakiem. Baptiste prowadziła już 4-0, lecz ostatecznie to Andriejewa wygrała 10-8. Mecz trwał godzinę i 41 minut.

Był to drugi pojedynek tych tenisistek. W zeszłorocznym Wimbledonie Rosjanka również wygrała w dwóch setach.

Wcześniej Andriejewa w Madrycie wyeliminowała kolejno Węgierki Pannę Udvardy, Dalmę Galfi i Annę Bondar oraz Leylah Fernandez z Kanady.

Iga Świątek triumfowała w Madrycie dwa lata temu, a w tegorocznej edycji z powodów zdrowotnych skreczowała w trzeciej rundzie w meczu z Ann Li z USA.

Wynik półfinału:

Mirra Andriejewa (Rosja, 9) - Hailey Baptiste (USA, 30) 6:4, 7:6 (10-8).

PAP