Polacy wygrają Ligę Europy i Ligę Konferencji? Dublet w zasięgu ręki!

Nie ma już polskich drużyn w Lidze Konferencji, a przypomnijmy, że w tym sezonie brały w niej udział aż cztery! Legia Warszawa odpadła już po fazie ligowej, natomiast Jagiellonia nie sprostała Fiorentinie w 1/16 finału. "Viola" w kolejnej rundzie wyeliminowała Raków Częstochowa. Na tym samym etapie, co "Medaliki" odpadł również Lech Poznań z Szachtarem Donieck.

Ukraińcy to najpoważniejszy kandydat do końcowego triumfu. W półfinale zmierzą się z Crystal Palace, a pierwszy mecz rozegrają u siebie w Krakowie na stadionie Wisły. To jeden z ostatnich polskich akcentów w tych rozgrywkach.

Tym drugim jest Max Oyedele, czyli piłkarz Strasbourga. Francuski zespół powalczy o awans z Rayo Vallecano. W poprzedniej rundzie przedstawiciel Ligue 1 poradził sobie z FSV Mainz, którego piłkarzem jest Kacper Potulski. Było zatem jasne, że któryś z Biało-Czerwonych pozostanie w grze o finał Ligi Konferencji.

W Lidze Europy nie mieliśmy w tym sezonie żadnej polskiej ekipy, toteż musieliśmy emocjonować się poszczególnymi piłkarzami z naszego kraju. Obecnie został już tylko jeden, ale za to z największymi szansami na końcowy sukces. Mowa o Mattym Cashu i jego Aston Villi. Podopieczni Unaia Emery'ego w półfinale powalczą z Nottingham i będą zdecydowanymi faworytami. W drugim półfinale Sporting Braga zagra z SC Freiburg.

Transmisje z półfinałów Ligi Konferencji oraz Ligi Europy na sportowych antenach Polsatu.

