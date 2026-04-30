Polak z mistrzostwem kraju! Wielki faworyt zdetronizowany

Piłka nożna

Sabah Baku, w którym gra piłkarz reprezentacji Polski Tymoteusz Puchacz, zapewnił sobie mistrzostwo Azerbejdżanu, gdy w czwartek Karabach Agdam przegrał na wyjeździe z Neftci Baku 1:2.

Uśmiechnięty mężczyzna z krótkimi blond włosami i zarostem, ubrany w bordową koszulkę, siedzi przy mikrofonie.
fot: PAP
W 29 ligowych meczach Sabah zdobył 72 pkt i na cztery kolejki przed końcem sezonu ma 13 punktów przewagi nad Karabachem, który 12 razy był mistrzem Azerbejdżanu i triumfował w czterech poprzednich sezonach. Sabah w zeszłym sezonie zdobył Puchar Azerbejdżanu, a teraz pierwszy raz w historii wygrał ligę.

 

We wrześniu 2025 roku Puchacz został wypożyczony do azerskiego klubu z Holstein Kiel. Lewy obrońca w tym sezonie strzelił dwa gole i zaliczył 11 asyst.

 

27-letni piłkarz rozegrał 15 meczów w reprezentacji Polski. Ostatni raz w drużynie narodowej zagrał 18 listopada 2024 roku przeciwko Szkocji (1:2) w Lidze Narodów.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 