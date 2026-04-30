Półfinały Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA. Wyniki czwartkowych meczów
W czwartek, 30 kwietnia, odbyły się pierwsze mecze półfinałowe Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA. Swoje spotkania rozegrały między innymi Aston Villa Matty'ego Casha oraz RC Strasbourg Maxiego Oyedele. Sprawdźcie wyniki czwartkowych półfinałów w europejskich pucharach.
Matty Cash rozegrał pełne 90 minut w barwach Aston Villi, która uległa Nottingham Forest 0:1. Natomiast Maxi Oyedele pojawił się na murawie z ławki rezerwowych dopiero w doliczonym czasie gry w zespole RC Strasbourg, który przegrał z Rayo Vallecano takim samym wynikiem. Mimo tak krótkiego występu były piłkarz Legii zdążył zapisać się w sędziowskim notesie, otrzymując żółtą kartkę.
Rewanże zaplanowano na 7 maja. Transmisja tych spotkań, a także finałów rozgrywek na sportowych antenach Polsatu.
Liga Europy UEFA:
SC Braga - SC Freiburg 2:1 (1:1)
Bramki: Demir Ege Tiknaz 8, Mario Dorgeles 90+2 - Vincenzo Grifo 16.
Nottingham Forest - Aston Villa 1:0 (0:0)
Bramka: Chris Wood 71 (rzut karny).
Liga Konferencji UEFA:
Szachtar Donieck - Crystal Palace 1:3 (0:1)
Bramki: Oleg Ocheretko 48 - Ismaila Sarr 1, Daichi Kamada 58, Jorgen Strand Larsen 84.
Rayo Vallecano - RC Strasbourg 1:0 (0:0)
Bramka: Alemao 54.