Polsat pozyskał wyłączne prawa do Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA na lata 2027–2031

Wszystkie mecze będą dostępne w kanałach Polsat Sport Premium. W każdym sezonie pokażemy 342 mecze obydwu rozgrywek, co oznacza łączną liczbę 1368 meczów przez 4 lata. Zapewni to widzom i klientom Grupy Polsat Plus dostęp do jedynych europejskich rozgrywek z pewnym udziałem polskich klubów aż do 2031 roku.

"Cieszymy się bardzo, że kupiliśmy prawa do Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA na kolejne 4 sezony, do 2031 roku. Jest to świetna informacja dla naszych klientów. Cieszymy się tym bardziej, że w tych rozgrywkach jest gwarancja gry polskich drużyn, co było dla nas niezmiernie ważne w tym przetargu. Jesteśmy polską firmą, działamy na polskim rynku i zależy nam, aby kibice w Polsce mogli oglądać rozgrywki pucharowe z udziałem polskich klubów" – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Grupy Polsat Plus.

"Mecze będą emitowane zarówno w telewizji, jak i w streamingu. Wierzymy, że co roku kilka polskich klubów będzie rozgrywało kilkadziesiąt spotkań w fazie grupowej i wiele kolejnych w najbardziej emocjonującej fazie play off. Zapewniamy w ten sposób naszym klientom kluczowy, bardzo emocjonujący kontent sportowy w naszych kanałach Polsat Sport Premium aż do 2031 roku" – dodaje Maciej Stec.

W każdym sezonie obu rozgrywek pokażemy łącznie 342 mecze:

· Liga Europy UEFA – 189 spotkań, 17 tygodni meczowych, 36 klubów w fazie ligowej

· Liga Konferencji UEFA – 153 spotkania, 15 tygodni meczowych, 36 klubów w fazie ligowej.

W fazie ligowej w Lidze Europy każda drużyna rozegra 8 meczów (4 u siebie i 4 na wyjeździe). W Lidze Konferencji – 6 spotkań (3 u siebie i 3 na wyjeździe).

Pakiet obejmuje wszystkie prawa na wyłączność, w tym pełną transmisję fazy ligowej, fazy pucharowej oraz finały tych dwóch rozgrywek, stanowiące kulminację każdego sezonu. Co ważne, przetarg odbył się na prawa do pokazywania 4 sezonów, a nie jak dotychczas 3.

Istotnym elementem umowy jest gwarantowany udział co najmniej dwóch polskich drużyn w europejskich pucharach w okresie obowiązywania kontraktu – dzięki dobrym wynikom uzyskanym przez polskie drużyny w poprzednich latach.

W Grupie Polsat Plus zapewniamy naszym klientom szeroką i silną ofertę sportową, a w niej m.in. Ligę Europy UEFA, Ligę Konferencji UEFA, Wimbledon, ATP Tour, siatkówkę, europejskie ligi piłkarskie (hiszpańska, włoska, francuska i niemiecka), Formula 1, w tym sport w stacjach Eleven Sports, należących również do Grupy Polsat Plus.

Informacja prasowa