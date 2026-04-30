Polska - Ukraina. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

- Myślę, że mecze towarzyskie to pokazały. Zaprezentujemy podczas mistrzostw dobry hokej, powalczymy od pierwszej do ostatniej minury – dodał.

Selekcjoner reprezentacji Polski Pekka Tirkkonen skład na MŚ podał po środowym sparingu z Francją, wygranym przez jego zespół w Bytomiu 3:2 po rzutach karnych.

- To były bardzo trudne decyzje. Zawodnicy pracowali bardzo ciężko podczas przygotowań. Było sporo emocji podczas ogłaszania składu. Teraz na zgrupowaniu zostanie 25 zawodników. Finałowa 23 będzie ogłoszona później - powiedział.

Biało-czerwoni na początek bezpośrednich przygotowań do mistrzostw świata wygrali na wyjeździe dwa sparingi z Litwą - 3:1 i 3:0, potem w Budapeszcie pokonali Węgrów 4:0, a w rewanżu przegrali 2:3 po dogrywce. Kolejnym sparingpartnerem była Słowenia, z którą w Tychach Polacy przegrali 2:3, a rewanż wygrali 5:2.

Ostatnim sprawdzianem zespołu trenera Pekki Tirkkonena było środowe starcie z Francuzami, z którymi biało-czerwoni zagrają też podczas MŚ Dywizji 1A, które w sobotę rozpoczną na lodowisku w Sosnowcu.

Rywalami polskiego zespołu będą kolejno: Ukraina (2 maja), Francja (3), Kazachstan (5), Japonia (7) i Litwa (8). Na przyszłoroczne MŚ Elity awansują dwie najlepsze drużyny.

Fiński selekcjoner Tirkkonen w październiku zastąpił na tym stanowisku Słowaka Roberta Kalabera, który pracował z kadrą pięć lat. Równolegle prowadzi on GKS Tychy. Na początku kwietnia świętował z tym zespołem obronę tytułu mistrza Polski.

W kwietniu 2025 polskiej drużynie nie udał się powrót do grona najlepszych ekip globu. W rumuńskim Sfantu Gheorghe biało-czerwoni zaczęli od wygranych z gospodarzami 4:1 i Japończykami 2:1, potem przegrali z Włochami i Ukraińcami po 1:4, a na koniec ulegli Brytyjczykom 0:3, co dało im piąte, przedostatnie miejsce w turnieju.

Rok wcześniej Polacy zagrali, po 22-letniej przerwie, w MŚ Elity. Zaczęli zawody w Ostrawie optymistycznie, bo z brązowym medalistą poprzednich MŚ Łotwą przegrali 4:5 po dogrywce. Potem jednak były porażki ze Szwecją 1:5, Francją 2:4, Słowacją 0:4, USA 1:4, Niemcami 2:4 i Kazachstanem 1:3, co oznaczało spadek.

Transmisja meczu Polska - Ukraina w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.

Studio do meczu Polska - Ukraina, godz. 19:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Polska – Ukraina, godz. 19:25 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Studio po meczu Polska - Ukraina, godz. 22:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

BS, PAP