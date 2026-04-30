Polski tenisista jest już w półfinale turnieju w Madrycie! Kolejne cenne zwycięstwo

W pierwszej rundzie Zieliński i Johnson wygrali z Amerykaninem Robertem Gallowayem i Meksykaninem Santiago Gonzalezem 6:3, 6:3. W drugiej natomiast ograli Holendra Tallona Griekspoora oraz Amerykanina Brandona Nakashimę 6:2, 4:6, 10-3.

Również w decydującym secie rozstrzygnęło się ćwierćfinałowe spotkanie. Zieliński i Johnson przegrali pierwszego seta 4:6, ale w kolejnych byli lepsi - 6:3 i 10:6.

O finał Polak i Brytyjczyk powalczą z fińsko-brytyjskim duetem Harri Heliovaara/Henry Patten.

Jan Zieliński/Luke Johnson - Sadio Doumbia/Fabien Reboul 4:6, 6:3, 10:6

BS, Polsat Sport