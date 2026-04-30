Porażka z ligowym rywalem! Drużyna Casha oddaliła się od finału Ligi Europy

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

Piłkarze Nottingham Forest pokonali Aston Villę 1:0 w pierwszym spotkaniu półfinałowego dwumeczu Ligi Europy UEFA. Matty Cash rozegrał pełne 90 minut w zespole prowadzonym przez Unaia Emery'ego. Rewanż odbędzie się 7 maja w Birmingham.

Piłkarz w białej koszulce z numerem 7 próbuje przejąć piłkę od zawodnika w czerwonej koszulce.
fot: PAP
Matty Cash (Aston Villa, po lewej) oraz Neco Williams (Nottingham Forest, po prawej)

Matty Cash rozpoczął to spotkanie w wyjściowym składzie "The Villans".

 

Pierwsza połowa nie przyniosła goli, choć na boisku zdecydowanie nie brakowało emocji. Najlepszą okazję do otwarcia wyniku miał Igor Jesus z Nottingham Forest. Po precyzyjnym dośrodkowaniu z lewej flanki uderzył z granicy pola bramkowego, jednak Emiliano Martinez popisał się fenomenalną interwencją i uchronił swój zespół przed utratą bramki.

 

W 70. minucie spotkania, po konsultacji z systemem VAR, sędzia główny tego spotkania wskazał na "wapno". Lucas Digne dotknął piłki ręką we własnym polu karnym, a rzut karny na gola pewnie zamienił Chris Wood. W samej końcówce do wyrównania mógł doprowadzić Youri Tielemans, jednak Belg w doskonałej sytuacji przeniósł piłkę wysoko nad poprzeczką.

 

W drugiej parze półfinałowej zmierzyły się ekipy SC Braga i SC Freiburg. W pierwszym starciu, rozegranym w Portugalii, górą byli gospodarze, którzy zwyciężyli 2:1. Rewanże zaplanowano na 7 maja. Transmisja obu tych spotkań, a także finału rozgrywek na sportowych antenach Polsatu.

 

Półfinały Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA. Wyniki czwartkowych meczów

 

Nottingham Forest - Aston Villa 1:0 (0:0)

Bramka: Chris Wood 71 (rzut karny).

 

Nottingham: Stefan Ortega - Ola Aina (75. Zach Abbott), Nikola Milenkovic, Morato, Neco Williams - Omari Hutchinson, Nicolas Dominguez, Morgan Gibbs-White, Elliot Anderson - Igor Jesus (90. Ryan Yates), Chris Wood.

 

Aston Villa: Emiliano Martinez - Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne (79. Douglas Luiz) - Amadou Onana (55. Lamare Bogarde), Youri Tielemans - John McGinn (79. Jadon Sancho), Emiliano Buendia (79. Ian Maatsen), Morgan Rogers - Ollie Watkins.

 

Żółta kartka: Youri Tielemans.

 

Sędziował: Joao Pinheiro (Portugalia).

ASTON VILLALIGA EUROPYLIGA EUROPY UEFAMATTY CASHNOTTINGHAM FORESTPIŁKA NOŻNA
