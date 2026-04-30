Siedem trójek Duffy'ego, double-double Tomczaka. Energa Czarni górą w Wałbrzychu

Jorden Duffy świetnie wszedł w to spotkanie i głównie dzięki niemu goście mieli siedem punktów przewagi. Później różnica rosła po trójce Sama Hinesa. Straty szybko starali się odrabiać Tauras Jogela wraz z Lovellem Cabbilem. Chico Carter oraz Aigars Skele utrzymali jednak prowadzenie Słupszczan - po 10 minutach było 24:26.

ZOBACZ TAKŻE: Były gracz NBA przyznał się do oszustwa. W tle LeBron James

Zaraz na początku drugiej kwarty Cabbil dawał już przewagę gospodarzom. Dobry fragment w wykonaniu Dominika Wilczka ponownie zmieniał sytuację. Mecz był wyrównany, a w dodatku obie strony prezentowały ofensywną koszykówkę. Ostatecznie dzięki Carterowi pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 53:57.

Dwie trójki Jordena Duffy'ego zaraz po przerwie dawały 10 punktów przewagi ekipie trenera Ivicy Skelina. Lovell Cabbil i Maciej Bojanowski pozwalali gospodarzom na nawiązanie rywalizacji. Jednak po późniejszych dwóch akcjach z rzędu w wykonaniu Erala Penna Słupszczanie byli już lepsi nawet o 14 punktów! Straty zmniejszył jeszcze Avery Anderson - po 30 minutach było 71:80.

W czwartej kwarcie niewiele się zmieniało, bo przyjezdni całkowicie kontrolowali wydarzenia na parkiecie - ciągle ważnym zawodnikiem był Duffy, a świetnie radził sobie też Szymon Tomczak. Ostatecznie Energa Czarni zwyciężyli 107:90.

Najlepszym zawodnikiem gości był Jorden Duffy z 27 punktami i 6 asystami. Lovell Cabbil zdobył dla gospodarzy 20 punktów i 5 asyst.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 29. kolejka

Górnik Zamek Książ Wałbrzych – Energa Czarni Słupsk 90:107 (24:26, 29:31, 18:23, 19:27)

Górnik Zamek Książ: Lovell Cabbil Jr. 20, Grzegorz Kulka 17, Avery Anderson 16, Dariusz Wyka 12, Ryan Taylor 9, Tauras Jogela 8, Maciej Bojanowski 7, Adam Łapeta 1;

Energa Czarni: Jorden Duffy 27, Szymon Tomczak 18, Chico Carter 15, Dominik Wilczek 10, Samuel Hines Jr 10, Aigars Skele 9, Michał Nowakowski 8, Eral Penn 8, Tim Lambrecht 2, Jakub Parzeński 0, Cezary Zabrocki 0, Jan Pluta 0.

PLK.PL