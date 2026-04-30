Śląsk Wrocław zwolnił trenera! Jest oficjalny komunikat
Koszykarski Śląsk poinformował, że Ainars Bagatskis przestał pełnić funkcję pierwszego szkoleniowca wrocławskiego zespołu. Obowiązki Łotysza przejmie Jacek Winnicki, który był jego asystentem.
Powodem rozstania się z Bagatskisem, który prowadził Śląsk od lata ubiegłego roku, była seria czterech porażek Śląska. Czarę goryczy przelała przegrana w Toruniu z Arriva Lotto Twardymi Piernikami 106:113.
W komunikacie zamieszczonym w klubowych mediach można przeczytać m.in.: "Decyzja ta została podjęta w trosce o dobro drużyny oraz z myślą o osiągnięciu jak najlepszych wyników w końcowej fazie sezonu zasadniczego oraz w nadchodzących rozgrywkach play-off".
Na dwie kolejki przed końcem fazy zasadniczej Śląsk zajmuje czwarte miejsce w tabeli i ma dwa punkty straty do prowadzącego Kinga Szczecin. W niedzielę, już pod wodzą Winnickiego, Wrocławianie zmierzą się na wyjeździe z Orlen Zastalem Zielona Góra.