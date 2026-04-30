Śląsk Wrocław zwolnił trenera! Jest oficjalny komunikat

Powodem rozstania się z Bagatskisem, który prowadził Śląsk od lata ubiegłego roku, była seria czterech porażek Śląska. Czarę goryczy przelała przegrana w Toruniu z Arriva Lotto Twardymi Piernikami 106:113.

ZOBACZ TAKŻE: Torunianie wygrywają zaległy mecz z WKS Śląskiem!

W komunikacie zamieszczonym w klubowych mediach można przeczytać m.in.: "Decyzja ta została podjęta w trosce o dobro drużyny oraz z myślą o osiągnięciu jak najlepszych wyników w końcowej fazie sezonu zasadniczego oraz w nadchodzących rozgrywkach play-off".

Na dwie kolejki przed końcem fazy zasadniczej Śląsk zajmuje czwarte miejsce w tabeli i ma dwa punkty straty do prowadzącego Kinga Szczecin. W niedzielę, już pod wodzą Winnickiego, Wrocławianie zmierzą się na wyjeździe z Orlen Zastalem Zielona Góra.

HP, PAP