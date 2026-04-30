Nowego siatkarskiego mistrza Włoch poznamy najpóźniej 12 maja. W finale SuperLegi o złoty medal powalczą Sir Susa Scai Perugia oraz Cucine Lube Civitanova.

Zespół Kamila Semeniuka zdominował pierwszą część sezonu. W drodze do finału Perugia najpierw wyeliminowała Vero Volley Monza, a następnie uporała się z Gas Sales Bluenergy Piacenza. Z kolei drużyna Lube do play-offów przystąpiła dopiero z szóstego miejsca. Siatkarze z Civitanovy zaprezentowali jednak wyborną formę. Odprawili z kwitkiem faworyzowane Itas Trentino w ćwierćfinale, a w półfinale okazali się lepsi od ekipy Rana Verona.

Perugia w swojej historii dwukrotnie wywalczyła mistrzostwo kraju (w 2018 i 2024 roku), a poprzednie rozgrywki zakończyła na najniższym stopniu podium. Cucine Lube po tytuł sięgało już siedmiokrotnie. Przed rokiem zawodnicy tego klubu również dotarli do finału, gdzie ostatecznie musieli uznać wyższość Itas Trentino.

